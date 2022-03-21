ВСУ обнародовали обновленные потери врага: уничтожены 15 тыс. оккупантов и почти 500 танков
Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать российских оккупантов на всех фронтах
По данным ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 21.03 ориентировочно составили:
личного состава – около 15000 человек,
танков ‒ 498 ед,
боевых бронированных машин ‒ 1535 ед,
артиллерийских систем – 240 ед,
РСЗО - 80 ед,
средства ПВО - 45 ед,
самолетов – 97 ед,
вертолетов – 121 ед,
автомобильной техники - 969 ед,
корабли - 3 ед,
цистерн с ГСМ – 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 24.
Специальная техника – 13.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий
- Напомним, российские военные никак не находят дорогу домой. Поэтому наши военные помогают им с дорогой на суд Божий, - Зеленский
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