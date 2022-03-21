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ВСУ обнародовали обновленные потери врага: уничтожены 15 тыс. оккупантов и почти 500 танков

21 мартa, 2022 понедельник
10:55
война с Россией

Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать российских оккупантов на всех фронтах

По данным ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 21.03 ориентировочно составили:

личного состава – около 15000 человек,

танков ‒ 498 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1535 ед,

артиллерийских систем – 240 ед,

РСЗО - 80 ед,

средства ПВО - 45 ед,

самолетов – 97 ед,

вертолетов – 121 ед,

автомобильной техники - 969 ед,

корабли - 3 ед,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 24.

Специальная техника – 13.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий

  • Напомним, российские военные никак не находят дорогу домой. Поэтому наши военные помогают им с дорогой на суд Божий, - Зеленский

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