ВСУ обнародовали фото сбитого на Харьковщине российского истребителя

Фото обнародовано Командованием Воздушных сил ВСУ в telegram.

Су-34 был сбит 3 апреля зенитно-ракетными войсками Воздушных сил ВСУ.

Позже украинские военные сообщили, что катапультировавшегося пилота удалось взять в плен.









3 апреля в Харьковской области Воздушные силы ВСУ сбили российский истребитель Су-34.

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