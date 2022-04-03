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ВСУ обнародовали фото сбитого на Харьковщине российского истребителя

3 апреля, 2022 воскресенье
16:31
война с Россией

Воздушные силы ВСУ показали снимки уничтоженного 3 апреля в Харьковской области российского истребителя Су-34

Фото обнародовано Командованием Воздушных сил ВСУ в telegram.

Су-34 был сбит 3 апреля зенитно-ракетными войсками Воздушных сил ВСУ.

Позже украинские военные сообщили, что катапультировавшегося пилота удалось взять в плен.



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