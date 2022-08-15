ВСУ обезвредили российскую разведгруппу возле Времивки
В направлении населенного пункта Времовка украинские воины обезвредили разведгруппу оккупантов
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбук.
На Новопавловском и Запорожском направлениях враг совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Угледар, Большая Новоселка, Новомихайловка, Новоданиловка, Терноватое, Бурлацкое, Чаривне, Зеленое Поле, Малая Токмачка, Полтавка, Новоандреевка и привольное.
Также оккупанты вели воздушную разведку беспилотниками около Степногорска, Щербаков, Степного и Гуляйполя.
В направлении населенного пункта Времовка украинские воины обезвредили разведгруппу оккупантов. Враг вел наступательные бои в направлении Павловки, успеха не имел, отошел.
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