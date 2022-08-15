Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбук.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Угледар, Большая Новоселка, Новомихайловка, Новоданиловка, Терноватое, Бурлацкое, Чаривне, Зеленое Поле, Малая Токмачка, Полтавка, Новоандреевка и привольное.

Также оккупанты вели воздушную разведку беспилотниками около Степногорска, Щербаков, Степного и Гуляйполя.

В направлении населенного пункта Времовка украинские воины обезвредили разведгруппу оккупантов. Враг вел наступательные бои в направлении Павловки, успеха не имел, отошел.

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