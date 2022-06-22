ВСУ обезвредили более половины личного состава группировок "ДНР", - британская разведка
Украинские военные на Донбассе уничтожили 2128 и ранили 8897 боевиков из незаконных вооруженных формирований "ДНР"
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .
По данным британской разведки Россия готовится к попытке развернуть большое количество резервных подразделений на Донбассе.
Российские власти не сообщают общее количество военных потерь в Украине, однако "ДНР" обнародуют свои данные. Так, на 16 июня в ОРДО признали, что с начала 2022 года погибли 2128 и ранены 8897 боевиков.
"Уровень потерь "ДНР" составляет примерно 55% от первоначального количества, что подчеркивает чрезвычайное истощение россиян. Вероятно, силы "ДНР" оснащены устаревшим оружием и техникой. С обеих сторон способность создавать и развертывать резервные подразделения на фронте становится все более важной для результата" войны", - пришли к выводу в разведке Британии.
- По данным Генштаба ВСУ с 24 февраля по 21 июня Россия потеряла погибшими около 34 100 военных.
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