ВСУ нужно ударить так, чтобы дойти до Азовского моря и перерезать сухопутный коридор из России в Крым, - генерал Скшипчак
Бывший командующий сухопутными войсками Республики Польша, экс-замминистра обороны Польской Республики, генерал Вальдемар Скшипчак считает, что самым удобным направлением для наступления ВСУ является направление Запорожье - Мелитополь, Запорожье - Бердянск
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Нужно наступлением отрезать Россию от сухопутной связи с Крымом. Это очень важно. Считаю, что это должно быть сделано. Я даже говорил, что это нужно сделать в августе - сентябре, когда российская армия была самой слабой. Сейчас российская армия слабой не является, нужно иметь в виду, что россияне на Запорожском направлении, к западу от Донецка, строят оборону. Севернее Мелитополя накапливают свои войска", - отметил Скшипчак.
По словам генерала, ВСУ уничтожают войска РФ с помощью HIMARS, артиллерией, но россияне собирают еще больше войск.
"Стоит быть очень рассудительными и знать когда ударить. Разбить российские войска, дойти до Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор Россия - Крым. И тогда можно думать о том, чтобы окружить войска между Каховским водохранилищем и Херсоном - разбить их там и подойти к Крыму", - объяснил Скшипчак.
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