Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Нужно наступлением отрезать Россию от сухопутной связи с Крымом. Это очень важно. Считаю, что это должно быть сделано. Я даже говорил, что это нужно сделать в августе - сентябре, когда российская армия была самой слабой. Сейчас российская армия слабой не является, нужно иметь в виду, что россияне на Запорожском направлении, к западу от Донецка, строят оборону. Севернее Мелитополя накапливают свои войска", - отметил Скшипчак.

По словам генерала, ВСУ уничтожают войска РФ с помощью HIMARS, артиллерией, но россияне собирают еще больше войск.

"Стоит быть очень рассудительными и знать когда ударить. Разбить российские войска, дойти до Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор Россия - Крым. И тогда можно думать о том, чтобы окружить войска между Каховским водохранилищем и Херсоном - разбить их там и подойти к Крыму", - объяснил Скшипчак.