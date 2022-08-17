ВСУ нужно создать условия для "жеста доброй воли" россиян в Херсонской области, - полковник СБУ Костенко

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Я не думаю, что россияне добровольно покинут правый берег Днепра на Херсонщине. Такой "жест доброй воли"" россиянами может произойти при выполнении нами некоторых условий. Например, уничтожение их путей снабжения, складов с боеприпасами и командных пунктов. То же уничтожение железнодорожного узла в поселке Бриловка является одним из этапов побуждения к отступлению россиян. И, конечно, не сидеть в окопах и обороняться, а хотя бы на оперативном уровне атаковать россиян.

Полковник СБУ подчеркнул, что ВСУ могут оцепить российские войска на правом берегу Днепра.

Если русские добровольно покинут территорию на правом берегу Днепра, то для меня, как для политика, это будет выглядеть странным. Заставить россиян покинуть эту территорию могут только ВСУ. ", – добавил он.