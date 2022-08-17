ВСУ нужно создать условия для "жеста доброй воли" россиян в Херсонской области, - полковник СБУ Костенко
Полковник СБУ Роман Костенко уверен, что Вооруженные силы Украины должны создать условия для того, чтобы российские войска отступили с правого берега Днепра
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Я не думаю, что россияне добровольно покинут правый берег Днепра на Херсонщине. Такой "жест доброй воли"" россиянами может произойти при выполнении нами некоторых условий. Например, уничтожение их путей снабжения, складов с боеприпасами и командных пунктов. То же уничтожение железнодорожного узла в поселке Бриловка является одним из этапов побуждения к отступлению россиян. И, конечно, не сидеть в окопах и обороняться, а хотя бы на оперативном уровне атаковать россиян.
Полковник СБУ подчеркнул, что ВСУ могут оцепить российские войска на правом берегу Днепра.
Если русские добровольно покинут территорию на правом берегу Днепра, то для меня, как для политика, это будет выглядеть странным. Заставить россиян покинуть эту территорию могут только ВСУ. ", – добавил он.
- За сутки, 16 августа, на Юге авиация ВСУ атаковала опорный пункт россиян и 4 района сосредоточения живой силы и техники.
- 17 августа в оперативном командовании "Юг" отметили, что украинские защитники активно продвигаются по суше южного фронта .
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