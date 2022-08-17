English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией ВСУ нужно создать условия для "жеста доброй воли" россиян в Херсонской области, - полковник СБУ Костенко
Эксклюзив

ВСУ нужно создать условия для "жеста доброй воли" россиян в Херсонской области, - полковник СБУ Костенко

17 августа, 2022 среда
14:39
война с Россией

Полковник СБУ Роман Костенко уверен, что Вооруженные силы Украины должны создать условия для того, чтобы российские войска отступили с правого берега Днепра

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Я не думаю, что россияне добровольно покинут правый берег Днепра на Херсонщине. Такой "жест доброй воли"" россиянами может произойти при выполнении нами некоторых условий. Например, уничтожение их путей снабжения, складов с боеприпасами и командных пунктов. То же уничтожение железнодорожного узла в поселке Бриловка является одним из этапов побуждения к отступлению россиян. И, конечно, не сидеть в окопах и обороняться, а хотя бы на оперативном уровне атаковать россиян.

Полковник СБУ подчеркнул, что ВСУ могут оцепить российские войска на правом берегу Днепра.

Если русские добровольно покинут территорию на правом берегу Днепра, то для меня, как для политика, это будет выглядеть странным. Заставить россиян покинуть эту территорию могут только ВСУ. ", – добавил он.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Украина
Запорожье
Херсон
военные силы Украины
Херсонщина
Читайте также:
16 августа, 2022 вторник
Не только для пенсионеров: украинцы могут получить помощь от шести международных организаций
15 августа, 2022 понедельник
Появились первые сообщения о прекращении подготовки кафиров к псевдореферендуму, - Управление стратегических коммуникаций ВСУ
17 августа, 2022 среда
Резников рассказал, кого будут мобилизовать в ряды ВСУ в ближайшее время
Киев
+26°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.22
    Покупка 39.22
    Продажа 40.08
  • EUR
    Покупка 39.63
    Продажа 40.73
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
17 августа
15:25
Русские алмазы могут признать "кровавыми" и прекратить их экспорт
15:25
PR
Киевляне могут бесплатно проверить уровень тиреотропного гормона
15:15
Турция и Израиль полностью восстанавливают дипломатические отношения
15:09
Оккупанты обстреляли громаду на Сумщине: повреждены дома, школа, линия электропередачи
15:03
"Нам их на хрен не жалко": в случае закрытия Европы для россиян кремлевские пропагандисты "анонсируют" войну с НАТО и ядерные удары
14:59
Единение Киева и Харькова: возле метро "Арсенальная" в столице откроют новый артобъект
14:57
Букмекеры назвали фаворита боя Усик – Джошуа
14:57
Bayraktar Байрактар
В Латвии на "байрактар" для ВСУ за сутки собрали 300 тысяч евро
14:56
Эксклюзив
В Чугуевском районе в Харьковской области враг ведет активные наступательные действия, - журналист Еспресо Лагутенко
14:51
Эксклюзив
На фото Вооруженные силы Украины
Урок на будущее: Украине нужна мощная армия. В таком случае войны с РФ не было бы, - военный аналитик Левин
14:32
HIMARS
Договоренность с США не бить по РФ из западного оружия не распространяется на оккупированные территории, - Резников
14:27
США призвали Турцию избегать операций с оборонной промышленностью РФ
14:25
Эксклюзив
Война переходит в затяжную фазу, но время играет в пользу Украины, - Згурец
14:24
В Украине начался прием заявок на участие в Национальном отборе
14:02
Эксклюзив
Система управления и обеспечения оккупантов на правом берегу Днепра неэффективна, - военный эксперт Коваленко
14:02
Перешли на сторону оккупантов: жительниц Никольского и Лимана в Донецкой области подозревают в коллаборантстве
13:53
Турция начала военную операцию в Сирии. Известно о первых жертвах
13:46
Нафтогаз
В Нафтогазе сообщили, какой зимой будет цена на газ в Украине
13:45
Из Сумщины в столицу будет курсировать еще один поезд
13:40
В Полтавской области 17 августа проведут учебные стрельбы: местных предупредили о выстрелах
13:30
"Счастливое попадание!": Резников сообщил о пожаре возле боулинг-клуба в Крыму
13:25
Сергей Жадан, Дмитрий Кулеба и Сергей Дмитриев получили Премию имени Гедройца
13:23
Воздушные силы ВСУ за сутки ликвидировали 3 беспилотника, вертолет и опорные пункты российских захватчиков
13:22
Фьюри показал Джошуа, как надо избивать "расжиревшего средневеса" Усика
13:20
Участие в саммите Крымской платформы подтвердили уже три лидера G7
13:01
США выделят Всемирной продовольственной программе $68 млн на закупку украинского зерна
12:55
Возле комендатуры оккупантов в центре Мелитополя раздался взрыв, - мэр
12:48
КНДР ракета
Северная Корея запустила две крылатые ракеты в сторону Желтого моря
12:32
Monobank повышает тариф на снятие наличных денег
12:17
на фото: робот Новой почты Пирует
Новая почта вместе с ГСЧС Украины начали разработку роботов-саперов
12:03
"Кому-то очень страшно за свои перспективы": в ВСУ объяснили, почему командование оккупантов убегает из Херсона
11:56
Эксклюзив
Сергей Згурец
Россия будет переходить к зимней стратегии: шантажировать Европу для давления на Украину, - Згурец
11:54
Виталий Портников
Всегда смотрите вверх
11:49
"Динамо" - "Бенфика"
Луческу рассказал, как "Динамо" собирается преодолевать "Бенфику" в Лиге чемпионов
11:42
Взрывы на военном складе под оккупированным Джанкоем: боеприпасы перестали детонировать
11:28
Константин Москалец
Константин Москалец: Ни на одном языке
11:28
Эксклюзив
Каимо Кууск
С середины июля все больше россиян пересекает границу с Эстонией, - посол в Украине Кууск
11:28
Обновлено
Россияне атаковали ракетами Одесщину: есть разрушение базы отдыха и частных зданий, ранены четыре человека
11:27
Эксклюзив
Власти "Л/ДНР" начнут исполнять смертные приговоры иностранцам с 1 января 2025 г., чтобы Запад скорее признал псевдореспублики, - журналист Гармаш
11:24
Бывшая жена Виталия Кличко впервые прокомментировала развод
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV