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Эксклюзив

ВСУ нужно прорвать первую и вторую линии обороны РФ для быстрого продвижения на юге, - командир подразделения "Стугна"

17 июля, 2023 понедельник
10:04
Война с Россией

Командир подразделения "Стугна" Дмитрий Линько считает, что для более быстрого продвижения Вооруженных сил Украины на юге нужно прорвать первую и вторую линии обороны российской армии

Об этом он заявил в эфире Еспресо.

"Тут вопрос не столько в километрах продвижения, а в уничтожении сил обороны российских оккупационных войск, которые стоят и держат эти линии. Потому что мы сейчас работаем над уничтожением их передовых позиций, их артиллерии и техники, которая информирует первую и вторую линии обороны и это самый трудный этап", - прокомментировал он.

Линько добавил, что рано или поздно ВСУ прорвет первую и вторую линии обороны и дальше все будет гораздо легче происходить, "там уже километры идут десятками".

"Ежедневно россияне понесут там огромные потери, они откатываются постоянно назад. Небольшими темпами мы выдавливаем их, но сейчас такая ситуация, потому что это укрепленные позиции, которые там уже больше года стоят", - подчеркнул командир подразделения "Стугна".

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

Утром 3 июля Анна Маляр сообщила , что за прошедшую неделю украинские военные уволили около 38 кв. км территорий.

4 июля писалось, что украинские военные продвигаются на южном фланге вокруг Бахмута Донецкой области и на юге.

В течение 6 июля ВСУ продвигались и закреплялись на позициях по трем направлениям - Бахмутскому, Мелитопольскому и Бердянскому, а на Купянском продолжили держать оборону.

7 июля заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны продвигаются на флангах Бахмута и перемалывают врага на юге – соотношение потерь в армии РФ больше в пять раз. В тот же день украинские военные добились тактически значительных успехов в районе Бахмута. В то же время продолжили контрнаступление по меньшей мере на трех других направлениях фронта.

Впоследствии глава Чечни Рамзан Кадыров отметил , что чеченское спецподразделение "Ахмат" перебросили на Бахмутское направление: кадыровцы якобы находились в Клищиевке.

10 июля командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что Бахмут находится под огневым контролем украинских Сил обороны. А Генштаб ВСУ отмечал : с начала контрнаступления ВСУ уволили 169 км² украинской земли на Мелитопольском и Бердянском направлениях - площадь соразмерна размерам Одессы. На Бахмутском направлении Силы обороны вернули 24 км украинских территорий.

12 июля Генштаб сообщил , что ВСУ попали по гостинице "Дюна" в Бердянске, о чем сообщалось ранее. Россияне грузовиками вывозили тела убитых военных. Украинская авиация нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 – по ЗРК противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 16 артиллерийских средств на огневых позициях, 4 зенитно-ракетных комплекса и 2 станции РЭБ противника.

14 июля Маляр заявила о продвижении ВСУ на южном фланге Бахмутского направления.

военные силы Украины
Военные новости
потери окуппантов
Контрнаступление ЗСУ
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