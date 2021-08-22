ВСУ нужно готовиться к наступательным действиям, - главнокомандующий Залужный
Угроза полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украине не исчезла и Вооруженные Силы Украины должны быть к ней готовы, в том числе и к ведению наступательных действий для освобождения оккупированных территорий
Такой точки зрения придерживается главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, о чем им было заявлено в воскресенье, 22 августа 2021, на IV международном волонтерском и ветеранской форуме в Киеве, передает Еспресо.TV .
"ВСУ должны развиваться, должны усовершенствовать свою тактику, имеют переоценивать формы и способы применения - даже в таких условиях, которые сегодня есть, для минимизации потерь, и самое главное - подготовку к ведению наступательных действий для освобождения оккупированных территорий", - приводит слова главкома ВСУ агентство Интерфакс-Украина .
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Залужный отметил, что война на востоке Украины продолжается и почти каждый день есть убитые и раненые.
"У нас еще есть реальная угроза полномасштабного вторжения страны-агрессора и мы к ней готовиться", - отметил главнокомандующий ВСУ.
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По его словам, ВСУ должны получать от государства все необходимое вооружение и военную технику.
Он также считает важным, "чтобы общество не забыло, что идет война, чтобы общество невидокремило от себя ветеранов и волонтеров".
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