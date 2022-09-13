ВСУ нужна определенная пауза, мы не можем постоянно наступать, поэтому оборону могут организовать у реки Оскол на Харьковщине, - Згурец
Вооруженные силы Украины нуждаются в паузе после наступления в Харьковской области - нужны восстановления и логистическая поддержка
Об этом в эфире Эспрессо сказал аналитик Defense Express Сергей Згурец.
"Есть два мнения. Первое - нужно на плечах врага продвигаться в сторону Луганской области, использовать прорыв линии обороны дальше для действий, чтобы занять оборону максимально близко к Луганщине. С другой стороны, в течение недели боевых действий наши войска нуждаются и в восстановлении, и в логистической поддержке, и других мер", - отметил он.
По словам Згурца, для этого нужна пауза.
"Мы не можем постоянно наступать – для этого нужна дальнейшая поддержка. Мы частично вышли на рубеж реки Оскил, где может быть линия обороны. Чтобы двигаться дальше – нужно накопить дальнейшие силы. Также нужно обеспечить фильтрационные меры, связанные с контролем над этими городами". , где находился враг", – добавил эксперт.
Он отметил, что линию обороны должны быть сделаны вдоль линии границы.
"Это будет приоритетная задача. В дальнейшем нужно накапливать силы и продолжать контрнаступательные операции на Луганскую область. С другой стороны, мы не должны забывать о Юге. Там участок остается важным ввиду экономических факторов, связанных с перспективами освобождения Херсонщины и отвоевания выхода к морям", - подытожил Згурец.
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