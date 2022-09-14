Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Ситуация в операционной зоне южнобужского направления напряженная и динамичная, но ее развитие под контролем Сил обороны. В состоянии, составе и положении противника существенных изменений не отмечено. Враг продолжает сосредотачивать усилия на удержании захваченных территорий и срыве активных действий наших войск на отдельных направлениях", - пишут в "Юге".

В ночь с 13 на 14 сентября ВСУ убили 27 рашистов, уничтожили 2 единицы автомобильной техники. Боевой машиной десанта, принадлежавшей россиянам, теперь будет пользоваться одно из наших подразделений. Остальные потери россиян еще разведываются.

Россияне нанесли 1 авиационный и 1 ракетный удар по позициям ВСУ и тыловым районам с мирным населением.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb