ВСУ ночью убили 27 рашистов и захватили боевую машину десанта, - ОК "Юг"
В ночь с 13 на 14 сентября украинские защитники на южном фронте убили 27 российских военных
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Ситуация в операционной зоне южнобужского направления напряженная и динамичная, но ее развитие под контролем Сил обороны. В состоянии, составе и положении противника существенных изменений не отмечено. Враг продолжает сосредотачивать усилия на удержании захваченных территорий и срыве активных действий наших войск на отдельных направлениях", - пишут в "Юге".
В ночь с 13 на 14 сентября ВСУ убили 27 рашистов, уничтожили 2 единицы автомобильной техники. Боевой машиной десанта, принадлежавшей россиянам, теперь будет пользоваться одно из наших подразделений. Остальные потери россиян еще разведываются.
Россияне нанесли 1 авиационный и 1 ракетный удар по позициям ВСУ и тыловым районам с мирным населением.
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