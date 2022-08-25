ВСУ не позволяют врагу продвигаться по суше на Юге, - руководитель пресс-центра ОК "Юг" Гуменюк
Руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что ситуация на Юге напряженая и под контролем сил обороны Украины
Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".
"Южный фронт живет бурной жизнью. Мы продолжаем держать крепкий огневой контроль над транспортными артериями, мы продолжаем выискивать и уничтожать боезапасы врага", - отметила Гуменюк.
По ее словам, силам обороны Юга удается через стрелковые бои и огневоео поражение держать врага на его закрепленных позициях.
"Линия фронта достаточно подвижна. Враг использует авиацию и артиллерию. ВСУ не позволяют врагу продвигаться по суше, регулярно возвращая врага на свои позиции", - подчеркнула Гуменюк.
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