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Главная война с Россией ВСУ не позволяют врагу продвигаться по суше на Юге, - руководитель пресс-центра ОК "Юг" Гуменюк
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ВСУ не позволяют врагу продвигаться по суше на Юге, - руководитель пресс-центра ОК "Юг" Гуменюк

25 августа, 2022 четверг
15:26
война с Россией

Руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что ситуация на Юге напряженая и под контролем сил обороны Украины

Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".

"Южный фронт живет бурной жизнью. Мы продолжаем держать крепкий огневой контроль над транспортными артериями, мы продолжаем выискивать и уничтожать боезапасы врага", - отметила Гуменюк.

По ее словам, силам обороны Юга удается через стрелковые бои и огневоео поражение  держать врага на его закрепленных позициях.

"Линия фронта достаточно подвижна. Враг использует авиацию и артиллерию. ВСУ не позволяют врагу продвигаться по суше, регулярно возвращая врага на свои позиции", - подчеркнула Гуменюк.

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