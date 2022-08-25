Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".

"Южный фронт живет бурной жизнью. Мы продолжаем держать крепкий огневой контроль над транспортными артериями, мы продолжаем выискивать и уничтожать боезапасы врага", - отметила Гуменюк.

По ее словам, силам обороны Юга удается через стрелковые бои и огневоео поражение держать врага на его закрепленных позициях.

"Линия фронта достаточно подвижна. Враг использует авиацию и артиллерию. ВСУ не позволяют врагу продвигаться по суше, регулярно возвращая врага на свои позиции", - подчеркнула Гуменюк.

За день, 24 августа, на временно оккупированной Херсонской области украинские воины уничтожили две российские базы

Артиллеристы Вооруженных сил Украины снова попали по мосту через Каховскую ГЭС, который оккупанты используют для переправки техники.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb