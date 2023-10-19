ВСУ не отдали ни сантиметра земли: в "Стальной границе" рассказали о боях на Купянско-Лиманском направлении

Об этом рассказал начальник прессслужбы штурмовой бригады "Стальная граница", подполковник Иван Шевцов в эфире телеканала "Еспресо".

По его словам, ВСУ заняли хорошие высотки на этом направлении, укрепили оборону и готовятся к зиме.

"У нас было время для того, чтобы окопаться, сделать блиндажи, подготовить хорошие огневые позиции. На этом направлении работают подготовленные военнослужащие. Это бойцы, которые прошли Клищиевку, Бахмут и сейчас крепко держат оборону на Купянском направлении", - подчеркнул Шевцов.