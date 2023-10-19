ВСУ не отдали ни сантиметра земли: в "Стальной границе" рассказали о боях на Купянско-Лиманском направлении
На Купянско-Лиманском направлении целью врага является как можно дальше зайти в тыл ВСУ, но по состоянию на данный момент украинские военные не отдали ни единого сантиметра земли
Об этом рассказал начальник прессслужбы штурмовой бригады "Стальная граница", подполковник Иван Шевцов в эфире телеканала "Еспресо".
По его словам, ВСУ заняли хорошие высотки на этом направлении, укрепили оборону и готовятся к зиме.
"У нас было время для того, чтобы окопаться, сделать блиндажи, подготовить хорошие огневые позиции. На этом направлении работают подготовленные военнослужащие. Это бойцы, которые прошли Клищиевку, Бахмут и сейчас крепко держат оборону на Купянском направлении", - подчеркнул Шевцов.
- 18 октября разведка Британии назвала главную цель наступления россиян на Купянско-Лиманском направлении. Там сообщили, что в последние две недели Россия увеличила свою активность в наступательных действиях на Купянско-Лиманском направлении. Таким образом, оккупанты хотят создать буферную зону вокруг Луганской области.
- В строительстве Генштаба ВСУ 19 октября сообщалось, что в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отбили более 15 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Кисловка Харьковской области, а также более 10 атак противника возле Надии Луганской области .
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