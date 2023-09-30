ВСУ не остановить: в DeepState прокомментировали ситуацию на линии фронта

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На Лимано-Купянском направлении усилились обстрелы. Сейчас россияне набирают новый ударный кулак, выбирая точку наступления. Оккупанты обстреливают села и наших военных. Было замечено, что враг перекидывает войска по другим направлениям", - отметил Погорелый.

По его словам, на Бахмутском направлении особых изменений нет.

"Серая зона - это железнодорожное покрытие в районе Клещиевки, там продолжаются основные бои. Этот участок находится под обстрелами. Россияне пытаются восстановить свои утраченные позиции, ВСУ их уничтожают. Враг подтягивает новые резервы. За Клещиевкой и Андреевкой расположены высоты, что усложняет работу Силам обороны", – объяснил Погорилый.

Соучредитель DeepState также добавил, что на Таврическом направлении оккупанты пытаются остановить наступление ВСУ.

"В районах Новопрокоповки и Вербового продолжаются тяжелые бои. Оккупанты пытаются остановить наступление ВСУ, используя локальные контрштурмы. Россияне пытаются отбить утраченные позиции, но ВСУ не остановить. В районе Приютного противник активизировался, усилились артиллерийские обстрелы, но существенных изменений нет. Россияне постоянно стягивают резервы, пытаясь перехватить инициативу, но у них ничего не выходит", - подчеркнул Погорилый.