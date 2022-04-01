ВСУ не ослабляют защиту Киева, несмотря на маневры РФ, - Минобороны
Частичный отвод армии РФ в Киевской и Черниговской области не дает оснований уменьшать оборону на этих направлениях
Об этом на брифинге в Украинском медиа-центре сказал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.
"Мы наблюдаем, что российские подразделения частично отводятся с территории Киевской, Черниговской областей. Вместе с тем, какую именно цель преследует враг, мы в дальнейшей перспективе прогнозировать не можем, и это не дает нам основания понижать уровень обороны наших городов, в том числе и столицы”, - сказал Мотузяник.
По его словам, сейчас у РФ недостаточно ресурсов для штурма Киева.
- 1 апреля Генштаб сообщил, что ВСУ возобновили контроль над 28 населенными пунктами в Киевской и Черниговской областях.
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