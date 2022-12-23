Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией ВСУ не наносят ответных ударов по Беларуси, чтобы не спровоцировать непосредственное вступление ее армии в войну, - полковник СБУ Костенко

ВСУ не наносят ответных ударов по Беларуси, чтобы не спровоцировать непосредственное вступление ее армии в войну, - полковник СБУ Костенко

23 декабря, 2022 пятница
21:27
война с Россией

Ветеран АТО, "киборг", полковник СБУ и народный депутат Роман Костенко считает, что ВСУ не наносят удары по Беларуси, чтобы не спровоцировать вступление беларусской армии в войну

Такое мнение он высказал в интервью "Главкому" .

"Думаю, в нашем руководстве никто не хочет расширять линию фронта. Никому не выгодно, чтобы Беларусь нападала. То, что они наш враг, – безусловно. То, что их Россия использует, – это факт. Но непосредственно их армия не включилась в войну", – сказал нардеп.

В частности, Роман Костенко предположил, что если бы ВСУ имели больше оружия, которым военные могли бы систематически попадать по аэродромам Беларуси, то можно было бы рассматривать возможность наносить удары по объектам.

Читайте также: В ОП призвали не верить разговорам о нападении из Беларуси в стиле "мой знакомый военный сказал"

"Есть опасение спровоцировать вступление Беларуси в войну. Будь у нас оружие, которым мы могли бы систематически наносить удары по аэродромам, будь у нас "сапсаны", или хотя бы "Ольха-М", достаточное количество Himars и ракет ATACMS – это одно дело. А если у нас ограниченное количество такого оружия и мы можем сделать один "хлопок", а после этого Беларусь найдет четкий повод вступить в войну - это другое дело. Потому что расширится линия фронта", - считает ветеран АТО.

Костенко сказал, что атаки на беларусские аэродромы возможны только тогда, когда мы сможем постоянно попадать по ним, имея достаточное количество дальнобойного оружия. Сейчас у Беларуси значительно больше оружия по сравнению с Украиной.

"У беларусов много ракет "Точка-У", у них очень много, может, даже больше, чем у нас, долетающих до Киева ракет С-300. Многие у них "градов" и "ураганов". Беларусская армия – это 40 тыс. человек. Но даже без физического захода на нашу территорию Беларусь может получить право использовать их против нас. То есть не Россия, а именно Беларусь. Они могут подключиться к ракетному террору на стороне России и забрасывать нас ракетами", - убежден он.

Читайте также: Если Путин решит напасть на Украину из Беларуси, то Лукашенко об этом узнает из газет, - Огрызко

Также он напомнил, что главком ВСУ Валерий Залужный сказал в своем интервью, что украинские военные не могут далеко стрелять.

"То есть выстрелить один раз мы можем. Но потом придется расширять средства ПВО, чтобы сдерживать Беларусь. Сейчас в Беларуси 70% населения не поддерживает вторжение Путина в Украину. А когда мы начнем обстреливать, и у нас будет чем, эти расклады могут измениться", – добавил Роман Костенко.

  • 15 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что не исключает наступления оккупантов на Киев из Беларуси. Российская Федерация может повторить наступление на Киев в январе-феврале 2023 года. В настоящее время страна-агрессор готовит около 200 тыс. новых военных.
  • Уже 19 декабря Путин посетил Минск, где встретился с Лукашенко. Также на встречу с беларусским коллегой приезжал глава минобороны РФ Сергей Шойгу.
  • Появилась информация от Беларусского Гаюна, что Россия начала перекидывание на юг Беларуси техники, которую раньше привезли на полигоны с мобилизованными ВС РФ. 20 декабря фиксировали перевозку танков, грузовиков и личного состава вооруженных сил России с беларусских полигонов в северной и центральной частях страны. Однако представитель Государственной пограничной службы Украины отметил, что рядом с беларусско-украинской границей не зафиксировано резкого увеличения ни военной техники, ни личного состава российских военных.
  • Военный и общественный деятель генерал-майор Службы безопасности Украины Виктор Ягун уверен, что ВСУ смогут остановить и разбить беларусскую армию, если она пересечет границу с Украиной.
  • 22 декабря самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание с военными и силовым блоком.
  • 23 декабря сообщается , что из России прибыла партия зенитно-ракетных комплексов Тор-М2К в Беларусь.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Белорусь
военные силы Украины
Читайте также:
лукашенко з путіним
22 декабря, 2022 четверг
Если Путин решит напасть на Украину из Беларуси, то Лукашенко об этом узнает из газет, - Огрызко
Зеленський в конгресі США
22 декабря, 2022 четверг
"Терпение Ирана ограничено": Тегеран пригрозил Зеленскому "судьбой некоторых лидеров" за обвинение в терроризме
Путін
22 декабря, 2022 четверг
Путин впервые назвал вооруженный конфликт с Украиной войной
Киев
+2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.69
    Покупка 39.69
    Продажа 40.36
  • EUR
    Покупка 41.23
    Продажа 42.27
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
23 декабря
23:11
Мультфильм "Мавка. Лесная песня" не выйдет в прокат 29 декабря, как анонсировали ранее
22:59
Россия обстреляла Сумскую область из артиллерии. Пострадал фельдшерско-акушерский пункт
22:53
Представители местных властей Британии назвали недальновидными планы правительства сократить помощь украинским беженцам
22:45
Оккупанты обстреляли Херсон фосфором, - Центр нацсопротивления
22:22
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 23 декабря
21:51
Конгресс США окончательно одобрил проект правительственного бюджета на 2023 год, предусмотрено почти $45 млрд для Украины и партнеров
21:38
Молдавия упростила украинцам въезд из третьих стран
21:35
Россия в очередной раз обстреляла энергообъект ДТЭК: погиб работник, еще один ранен
21:30
Обзор
Возвращение Зеленского, опровержение Северной Кореи, демонтаж театра в Мариуполе и нефтяной шантаж РФ. Мировые СМИ об Украине 23 декабря
21:19
Украина получит от Великобритании $500 млн помощи
21:12
Готовим активизацию украинской дипломатии по нескольким направлениям, – Зеленский
20:42
Обновлено
В результате взрыва авто в центре Мелитополя пострадал коллаборант Андрей Блавацкий, - мэр Федоров
20:32
Экс-тренер сборной Испании признался, что убеждал Месси отказаться от Аргентины
20:30
Обзор
Харизматичный "Кот в сапогах 2", неожиданный "Пиноккио" или приквел "Ведьмака": что посмотреть на выходных
20:14
В ГСЧС показали на примерах, где нельзя устанавливать генераторы
20:07
OPINION
Почему Макрон ссорится со Штатами?
20:04
Морпехи уничтожили 32 оккупантов, танк и хранилище с боеприпасами
20:04
У здания Еврокомиссии задержали двух бельгийских солдат с боеприпасами
20:00
Обзор
Победные новости 303-го дня войны: 2,5 млрд евро от Нидерландов, украинец - фотограф года и ликвидированный российский майор
19:47
В приближающиеся праздники российские террористы могут вновь активизироваться, - Зеленский
19:35
В Киеве на неопределенный срок прекращают работу трамваев и троллейбусов
19:19
Порошенко показал первый хлеб, который печет волонтерская пекарня в Херсоне
19:10
Эксклюзив
электроэнергиия
Во время войны нужно по-другому управлять энергосистемой, а она работает по нормативам мирного времени, – нардеп Кучеренко
19:01
Байден подписал оборонный бюджет с $800 млн дополнительной помощи Украине
18:55
Евгений Малолетка стал фотографом года по версии The Guardian
18:54
Защитники Киева готовятся защищать северную границу, - Минобороны
18:53
Сводка Генштаба: Артиллерия ВСУ ударила по 2 пунктам управления, 2 складам РФ и 11 районам сосредоточения оккупантов
18:49
В СБУ объяснили отмену аккредитации датской журналистки Кимер попыткой рассказать о секретном оружии, - Детектор медиа
18:36
В Бердянск прибыло около 500 террористов из росгвардии, а в Беларуси оккупанты разворачивают полевой госпиталь
18:26
Воздушные силы определили специалистов, которые будут учиться управлять системой ПВО Patriot
18:19
Швейцария отправила Украине 80 обогревателей и генераторов
18:10
В Китае разрабатывают спутники, которые можно складывать штабелями в ракету
18:06
До 31 декабря в России примут судьбоносное решение по футболу: УЕФА или Азиатская конфедерация
18:05
OPINION
Со светом и без
17:47
Анонс
Неистфак, 18:30. КОНЕЦ ГЕТМАНЩИНЫ: Как Россия навязывала свои политические институты
17:46
Усик может завершить карьеру после боя с Фьюри. Промоутер рассказал, чем тогда будет заниматься боксер
17:38
Бил по жилым домам из танков и огнеметов "Солнцепек": пленного террориста "ЛНР" приговорили к 10 годам заключения
17:27
Укрпочта выпустила марку "Щедрик. Carol of the Bells" к столетию премьеры знаменитой щедровки
17:25
Эксклюзив
Тандем РФ и Ирана беспокоит многие страны Ближнего Востока, и это на пользу Украине, - экспертка-международница Шелест
17:23
Тероборона уничтожила ДРГ, вторгшуюся на Сумщину из РФ
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV