Такое мнение он высказал в интервью "Главкому" .

"Думаю, в нашем руководстве никто не хочет расширять линию фронта. Никому не выгодно, чтобы Беларусь нападала. То, что они наш враг, – безусловно. То, что их Россия использует, – это факт. Но непосредственно их армия не включилась в войну", – сказал нардеп.

В частности, Роман Костенко предположил, что если бы ВСУ имели больше оружия, которым военные могли бы систематически попадать по аэродромам Беларуси, то можно было бы рассматривать возможность наносить удары по объектам.

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"Есть опасение спровоцировать вступление Беларуси в войну. Будь у нас оружие, которым мы могли бы систематически наносить удары по аэродромам, будь у нас "сапсаны", или хотя бы "Ольха-М", достаточное количество Himars и ракет ATACMS – это одно дело. А если у нас ограниченное количество такого оружия и мы можем сделать один "хлопок", а после этого Беларусь найдет четкий повод вступить в войну - это другое дело. Потому что расширится линия фронта", - считает ветеран АТО.

Костенко сказал, что атаки на беларусские аэродромы возможны только тогда, когда мы сможем постоянно попадать по ним, имея достаточное количество дальнобойного оружия. Сейчас у Беларуси значительно больше оружия по сравнению с Украиной.

"У беларусов много ракет "Точка-У", у них очень много, может, даже больше, чем у нас, долетающих до Киева ракет С-300. Многие у них "градов" и "ураганов". Беларусская армия – это 40 тыс. человек. Но даже без физического захода на нашу территорию Беларусь может получить право использовать их против нас. То есть не Россия, а именно Беларусь. Они могут подключиться к ракетному террору на стороне России и забрасывать нас ракетами", - убежден он.

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Также он напомнил, что главком ВСУ Валерий Залужный сказал в своем интервью, что украинские военные не могут далеко стрелять.

"То есть выстрелить один раз мы можем. Но потом придется расширять средства ПВО, чтобы сдерживать Беларусь. Сейчас в Беларуси 70% населения не поддерживает вторжение Путина в Украину. А когда мы начнем обстреливать, и у нас будет чем, эти расклады могут измениться", – добавил Роман Костенко.

15 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что не исключает наступления оккупантов на Киев из Беларуси. Российская Федерация может повторить наступление на Киев в январе-феврале 2023 года. В настоящее время страна-агрессор готовит около 200 тыс. новых военных.

Уже 19 декабря Путин посетил Минск, где встретился с Лукашенко. Также на встречу с беларусским коллегой приезжал глава минобороны РФ Сергей Шойгу.

Появилась информация от Беларусского Гаюна, что Россия начала перекидывание на юг Беларуси техники, которую раньше привезли на полигоны с мобилизованными ВС РФ. 20 декабря фиксировали перевозку танков, грузовиков и личного состава вооруженных сил России с беларусских полигонов в северной и центральной частях страны. Однако представитель Государственной пограничной службы Украины отметил, что рядом с беларусско-украинской границей не зафиксировано резкого увеличения ни военной техники, ни личного состава российских военных.

Военный и общественный деятель генерал-майор Службы безопасности Украины Виктор Ягун уверен, что ВСУ смогут остановить и разбить беларусскую армию, если она пересечет границу с Украиной.

22 декабря самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание с военными и силовым блоком.

23 декабря сообщается , что из России прибыла партия зенитно-ракетных комплексов Тор-М2К в Беларусь.

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