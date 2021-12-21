ВСУ не наблюдают угрозу атаки россиян 24 декабря, - Ярош по поводу информации о возможном вторжении накануне Рождества западного обряда

Об этом он рассказал в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко.



"Я сегодня буквально общался с главнокомандующим Вооруженных сил. В настоящее время мы не наблюдаем непосредственной угрозы атаки россиян 24 декабря. Перед тем, как проводить такую большую операцию, надо очень много всего сделать. То, что они готовятся к атаке, - это правда, но по всем данным разведки, их готовность будет достигнута где-то к концу января - началу февраля, это более вероятные даты начала вторжения", - сказал он.



Ярош отметил, что дальнейшие действия РФ будут зависеть от результатов переговоров с Соединенными Штатами и странами НАТО.



Он выразил сомнения в надежности источников британского таблоида, который написал о вероятном вторжении 24 декабря и предположил, что подобные сообщения могут распространять сами россияне, чтобы сеять панику.



"Есть тезисы о том, что все западные политики уйдут на каникулы и не смогут вовремя реагировать. Эти вещи возможно с этой целью и вбрасываются, чтобы посеять панику среди украинцев, не дать им нормально отпраздновать, потому что мы живем в постоянном напряжении: и пандемия, и война", - резюмировал Ярош.

Напомним, британский таблоид Daily Star со ссылкой на собственные источники в разведке написал, что РФ планирует вторжение в Украину в канун Рождества западного обряда.