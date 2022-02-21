ВСУ не может вести военные действия против украинцев в ОРДЛО, - Данилов о провокациях РФ

Об этом он сообщил на брифинге, передает Еспресо.TV.



"Наши военные могут отвечать только в случае угрозы жизни наших военных. Мы предупреждали и сейчас предупреждаем, что они (Россия. – ред.) могут фантазировать сколько угодно – мы к этому готовы, и к этому готов мир. Желание РФ спровоцировать нас на активные действия не получатся", - подчеркнул он.



По словам Данилова, задача – мирным путем вернуть те территории, которые оккупировала Россия.



"Мы не можем вести военные действия против части нашего населения. Мы приветствуем, чтобы по дипломатическому пути решились все вопросы", - резюмировал секретарь СНБО.

Напомним, министр культуры Александр Ткаченко призвал украинцев на фоне обострения агрессии РФ использовать информацию из официальных источников и не становиться заложниками информационных провокаций России.