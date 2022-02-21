ВСУ не может вести военные действия против украинцев в ОРДЛО, - Данилов о провокациях РФ
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ВСУ не будут вести военные действия против части украинского населения на оккупированном Донбассе
Об этом он сообщил на брифинге, передает Еспресо.TV.
"Наши военные могут отвечать только в случае угрозы жизни наших военных. Мы предупреждали и сейчас предупреждаем, что они (Россия. – ред.) могут фантазировать сколько угодно – мы к этому готовы, и к этому готов мир. Желание РФ спровоцировать нас на активные действия не получатся", - подчеркнул он.
По словам Данилова, задача – мирным путем вернуть те территории, которые оккупировала Россия.
"Мы не можем вести военные действия против части нашего населения. Мы приветствуем, чтобы по дипломатическому пути решились все вопросы", - резюмировал секретарь СНБО.
- Напомним, министр культуры Александр Ткаченко призвал украинцев на фоне обострения агрессии РФ использовать информацию из официальных источников и не становиться заложниками информационных провокаций России.
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