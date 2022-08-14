Об этом в эфире Еспресо рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

"На Донбасском плацдарме был нивелирован ресурс россиян. Несмотря на то, что в районе Изюма в направлении Славянска у них сохраняется серьезная группа войск, они не спешат вступать в наступательные действия. Они также до сих пор "не закрыли" границы Луганской области, возле Белогоровки они были заблокированы и не могут осуществлять действия в направлении Северска. Два наиболее острых направления – это Бахмут и Авдеевка. Они ограничены в использовании ресурса", - отметил он.

Эксперт добавил, что нет масштабных действий по другим направлениям, кроме этих.

"Именно во время передислокации и перегруппировки начались штурмовые действия за счет накопления сил и средств именно в этих локациях, там было необходимо их количество для этого и чтобы блокировать и сдерживать ВСУ. Если мы говорим о направлении Авдеевки и Песок, они находятся почти в Донецкой агломерации. Сейчас, непосредственно на Донецк идет достаточно большое количество логистических путей - поставка боеприпасов, горюче-смазочных материалов и др. На сегодня, имея общую границу с Россией, именно Донбасский плацдарм имеет эту проблематику, которая решена уже была на обоих берегах Херсонской области счет огневого поражения складов боеприпасов и горюче-смазочных материалов, пунктов управления и командных пунктов. На Донбасском направлении значительно более сложная ситуация, потому что достаточно масштабно нарушить их логистику невозможно", - считает Коваленко.

Он добавил, что в этих направлениях логистика продолжает работать.

"Она действительно не так эффективна, как 1-2 месяца назад, но все же, это позволяет им использовать время от времени тактику огневого вала для продвижения. Также это позволяет концентрировать силы и средства для совершения штурмовых действий, но они затянулись на достаточно длинный время уже, потому что ВСУ достаточно эффективно их блокируют.Я напомню, что 3 августа российские пропагандисты заявляли, что Пески так сказать "освобождены", но сейчас 14 августа и мы видим, что блокировка продвижения оккупантов продолжается. Они могут увеличивать количество обстрелов, но есть вопрос эффективности", - подытожил эксперт.