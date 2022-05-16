ВСУ не дают россиянам продвигаться вглубь территории на востоке Украины, - Маляр
На востоке Украины продолжаются бои, россияне не имеют значительных успехов
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире всеукраинского телемарафона, передает УНИАН .
По ее словам, Силы обороны Украины блокируют реализацию плана РФ по захвату Донецкой и Луганской областей.
"Линия фронта сейчас очень широкая, и практически ВСУ должны укрепляться на всей этой большой линии. И действительно бывают ситуации, когда у врага есть преимущество, например, по количеству. Если мы будем вообще говорить о всей динамике фронта, то несмотря на то, что на некоторых участках бывают сложные ситуации, в целом мы не даем врагу продвигаться вглубь территории и не даем возможности реализовать первый план на втором этапе войны, который они перед собой поставили - это Донецкая, Луганская области", - подчеркнула Маляр.
Она добавила, что идут ожесточенные бои, но у россиян никаких успехов.
- 15 мая глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что 10% территории области находится под контролем Украины.
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