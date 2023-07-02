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ВСУ наступают на южных и северных флангах Бахмута, есть продвижения, - Череватый

2 июля, 2023 воскресенье
11:37
Война с Россией

По состоянию на 2 июля в Бахмуте нет интенсивных городских боев, потому что они идут на южных и северных флангах вокруг города

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"В Бахмуте городских интенсивных боев нет. Там действуют наши снайперские группы, некоторые другие подразделения, о которых можно будет со временем говорить. Такое массивное наступление продолжается на южных и северных флангах вокруг города. И в принципе, там у нас есть продвижение", - отметил он. он.

Также, по его словам, детали можно будет обнародовать только тогда, когда украинские силы обороны проанализируют ситуацию, закрепятся на позициях.

В частности, он отметил, что если раньше противник использовал необычную для XXI века тактику "мясных" штурмов, то сейчас Украина смогла перехватить инициативу на поле боя и заставила российских захватчиков свернуть некоторые свои подразделения и выйти.

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"Десять месяцев враг атаковал нас, сейчас мы жмем врага, но жмем совершенно противоположной тактикой. Мы используем максимально достижения современной мировой науки, используем беспилотные летательные аппараты, разведку и доразведку, высокоточные системы, которые у нас есть, для того чтобы уничтожать врага, пробивать проходы по минным полям, тоже максимально перед тем тренируя личный состав. И шаг за шагом без таких авральных действий, которые могут привести к большим потерям личного состава, мы продвигаемся. В принципе, выполняем поставленные задачи по напору на врага", – проинформировал Череватый.

В то же время представитель Восточной группировки войск ВСУ отметил, что у россиян сохраняется боеспособность и способность атаковать позиции украинских военных.

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

11 июня ВСУ заявили об освобождении населенных пунктов Благодатное, Нескучное и Макаровка у границы Донбасса и Запорожья. Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила , что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

26 июня Анна Маляр сообщила , что за неделю ВСУ продвинулись от 1 до 2 км на восточных направлениях фронта. За время наступления на юге ВСУ уволили 130 квадратных километров. В этот же день Силы обороны вернули под контроль Украины село Ровнополь Донецкой области.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил , что в рамках летней кампании контрнаступления Украина уже освободила больше территории, чем Россия захватила за все зимнее наступление.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что уже освобожденные ВСУ населенные пункты не были "главным событием" - это лишь вступление к большому контрнаступлению.

Специалисты Института изучения войны считают , что российские военные, вероятно, стягивают под Бахмут дополнительные силы по другим направлениям в ответ на украинские наступательные операции в этом районе.

военные силы Украины
Донетчина
Бахмут
Военные новости
потери окуппантов
Контрнаступление ЗСУ
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