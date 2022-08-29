Активное контрнаступление ВСУ на Юге

Вооруженные силы Украины начали наступление на Юге. Руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям этой зоны. Как сообщает Оперативная группировка войск "Каховка", HIMARS уничтожили практически все крупные мосты Херсонщины.

Председатель Бериславской РВА Владимир Литвинов сообщил, что на Херсонщине ВСУ попали в Бериславский машиностроительный завод, где войска РФ разместили свою технику, боеприпасы и живую силу. Пока там большой пожар. В Оперативной группировке войск "Каховка" также добавили, что 109-й полк "ДНР" отошел со своих позиций в Херсонской области.

В ночь на 29 августа ВСУ удачно отработали по находящимся в Херсоне и области оккупантам, в частности, сообщают об уничтоженной точным ударом воинской части на ул. Паровозная, зафиксированы прилеты в районе Антоновского моста, на мосту через Конку вблизи города Олешки.

Видимо, ВСУ ударили и по понтонной переправе, которую оккупанты строят под Антоновским мостом. Около часа ночи херсонцы услышали громкие взрывы: сообщается, что ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту.

Как сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, был поражен командный пункт 247-го десантно-штурмового полка в Чернобаевке и командный пункт 331-го парашютно-десантного полка в Нововоскресенске. Есть также попадание в пост россиян у северокрымского канала.

Судя по подразделениям армии РФ, речь идет о действиях Вооруженных сил против десантных подразделений врага, оперирующих в северной части плацдарма на правобережье Херсонщины и рядом с самим Херсоном.

На правобережье Херсонщины на участке 150х60 км расположена группировка вражеских войск, численность которой достигает 12 тыс. военных.

Действительно ли стоит говорить о наступлении ВСУ?

Официальные спикеры достаточно сдержанны в своих оценках. Наталья Гуменюк 29 августа подчеркнула, что "любая военная операция нуждается в тишине", пишет Media Centre Ukraine.

"В условиях гибридной войны такая реакция на новости с фронта вредит ВСУ. Новость о наступлении на южном направлении есть, она вдохновила украинцев. Но сейчас надо осознавать, что любые действия сначала необходимо завершить, только тогда они будут результативными. Сейчас нужно подождать и понять правила и последовательность действий военных подразделений", - сказала начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

В любом случае, мы готовы подождать, чтобы результаты действий ВСУ действительно были победными и наши ожидания подтвердились.

Россия отвечает 3-м армейским корпусом

Кроме того, Российская Федерация принимает контрмеры. Страна-агрессор начала перебрасывать на территорию Украины части из состава так называемого нового 3-го армейского корпуса — главного резерва армии РФ, который рашисты начали формировать еще в мае.

Координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец раскрыл недостатки 3-го армейского корпуса.

"3-й армейский корпус РФ во многом имеет повышенные боевые возможности, а кое в чем сниженные. Это недостаточно сбалансированный корпусной комплект войск. Доведение этого корпуса до боевой готовности не было случайным. Россияне готовились для активизации боевых действий в сентябре-октябре", - рассказал Машовец.

В то же время, аналитики Института изучения войны считают, что новый 3-й армейский корпус не поможет России восстановить темпы наступления на Донбассе, поскольку преимущественно сформирован из наемников без боевого опыта.

Части 3-го армейского корпуса уже разворачиваются ближе к границе России с Украиной. В частности, Conflict Intelligence Team 27 августа заметила танки Т-80БВ и Т-90М, которые были в Мулино Нижегородской области, в Ростовской области. По всей видимости, россияне должны привлечь корпус для усиления наступательных операций вблизи Донецка, где продвижение возле Марьинки, Песков и Авдеевки остановилось после достижения определенных успехов. Остальные части 3-го армейского корпуса могут развернуться на южном направлении, в частности, в районе Херсона.

Между тем, аналитики ISW пришли к выводу, что новые подразделения вряд ли создадут эффективную боевую мощь.

"Лучшее оснащение не обязательно делает силы более эффективными, если личный состав не хорошо обучен и дисциплинирован. Многие наемники не имеют боевого опыта. А полученные изображения свидетельствуют, что они физически непригодны и стары", - подытожили в Институте изучения войны.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb