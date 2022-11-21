ВСУ наступает в районе Кременной, а враг бросает резервы в Белогоровку, - Згурец
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец сообщил, что в Луганской области ВСУ пытаются проводить наступательные действия
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"На участке Сватово - Кременная подтянуто значительное количество личного состава и техники врага. Ситуация напряженная, но ВСУ совершают наступательные действия. Враг пытается сформировать резервы, а затем бросать их на Белогоровку, чтобы отвлечь наше внимание от боевых действий вблизи Кременной", - пояснил Згурец. .
По словам эксперта, ВСУ наступает в районе Кременной, а враг бросает резервы в Белогоровку.
"Там завязывается один из важных узлов противостояния на тактическом уровне. Продвижение к Кременной и Сватовому позволяет нам с тактических успехов перейти к оперативным и стратегическим. Луганщина - это опасное направление. Пробивая эту зону, мы приближаемся к российской границе", - отметил Згурец. .
- Украинская авиация в течение 20 ноября нанесла по врагу 6 ударов. Среди пораженного – колонна российских войск, несколько районов сосредоточения и позиции ЗРК врага
- Жителей Беловодска принудительно переселяют в оккупированный Луганск
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.62
Покупка 39.62Продажа 40.36
-
EUR
Покупка 39.81Продажа 40.85
- Актуальное
- Важное