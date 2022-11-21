ВСУ наступает в районе Кременной, а враг бросает резервы в Белогоровку, - Згурец

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На участке Сватово - Кременная подтянуто значительное количество личного состава и техники врага. Ситуация напряженная, но ВСУ совершают наступательные действия. Враг пытается сформировать резервы, а затем бросать их на Белогоровку, чтобы отвлечь наше внимание от боевых действий вблизи Кременной", - пояснил Згурец. .

По словам эксперта, ВСУ наступает в районе Кременной, а враг бросает резервы в Белогоровку.

"Там завязывается один из важных узлов противостояния на тактическом уровне. Продвижение к Кременной и Сватовому позволяет нам с тактических успехов перейти к оперативным и стратегическим. Луганщина - это опасное направление. Пробивая эту зону, мы приближаемся к российской границе", - отметил Згурец. .

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