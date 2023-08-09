Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией ВСУ нашли самые слабые звенья России в Черном море, - разведка Британии

ВСУ нашли самые слабые звенья России в Черном море, - разведка Британии

9 августа, 2023 среда
09:36
Война с Россией

По данным британской разведки, атаки украинских дронов направлены против самых слабых звеньев морских поставок России. Украине удалось найти слабые места РФ

Об этом 9 августа сообщает министерство обороны Великобритании.

Отмечается, что 4 августа 2023 г. российский нефтяной танкер SIG был атакован и выведен из строя вблизи Керченского пролива, вероятно, беспилотным надводным аппаратом.

Это произошло спустя день после подобной атаки на десантный корабль "Оленегорский горняк" и спустя два дня после неудачной атаки на российские патрульные лодки, когда они, вероятно, сопровождали российское судно Sparta IV.

Сообщается, что, несмотря на то что суда SIG и Sparta IV ходят под гражданскими флагами, они уже долгое время имеют контракты на перевозку горючего и военного оборудования между Россией и Сирией.

По данным разведки, атаки показывают, что операции дронов все больше становятся важной составляющей современной морской войны и могут быть направлены против слабых звеньев морских поставок России.

Взрывы у Крымского моста, повреждение российского танкера 5 августа и атака в Новороссийске: что известно

Утром в пятницу, 4 августа, жители российского города Новороссийски сообщили о взрывах. Минобороны РФ заявило, что Украина якобы атаковала двумя морскими дронами военно-морскую базу в городе.

Губернатор края сказал, что пострадавших и разрушений в результате атаки якобы нет. Отмечалось, что инфраструктура Каспийского трубопроводного консорциума не пострадала, отгрузка нефти продолжается, но движение судов в порту временно приостановлено.

Впоследствии, в сети появилась информация, что подбит десантный корабль "Оленегорский горняк". В частности, об этом писал и один из российских пропагандистов. Он утверждал, что якобы затопило один из отсеков, из-за чего судно опрокинуло на бок.

В ночь на 5 августа в районе Крымского моста прогремели мощные взрывы, предположительно вызванные морскими дронами.

Представитель оккупационных властей в Запорожье Владимир Рогов сообщил , что, "по предварительной информации, в результате атаки морскими дронами в Керченском проливе был поврежден российский танкер СИГ (SIG)". По данным экипажа, повреждено машинное отделение. Корабль не может самостоятельно передвигаться, однако утечки топлива нет. Ему на помощь отправлены два буксира.

Сразу после атаки у российских оккупационных властей были разные версии событий. Владимир Рогов писал в телеграме о взрыве в районе н. п. Яковенково.

Он добавил, что на Крымском мосту было перекрыто движение и отключено освещение в связи с мерами безопасности. Однако сам мост, по предварительным данным, не пострадал. Также Рогов подчеркнул, что это атака украинских дронов.

Российские телеграм-каналы писали о нескольких взрывах и звуках стрельбы. В районе моста звучал сигнал тревоги.

Советник оккупационного главы Крыма Олег Крючков информацию о взрывах в районе моста не подтверждал . Сигнал тревоги в районе Керченского моста, по его словам, включен только из-за угрозы атаки. Также он отмечал , что "громкие звуки, которые слышали жители Керчи, к Крымскому мосту отношения не имели. Объявлена угроза атаки. После ее снятия движение возобновится".

Впоследствии Владимир Рогов добавил , что мост атакован надводными и воздушными дронами. Три из них уже уничтожены.

Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк прокомментировал недавние атаки дронов на российские корабли и заявил , что они полностью законны, ведь проводились в территориальных водах Украины. Для того чтобы "хлопок" в РФ прекратился, глава СБУ предложил россиянам воспользоваться единственной возможностью - покинуть территориальные воды Украины и нашу землю.

Впоследствии источники Службы безопасности сообщили нескольким украинским СМИ, что атаку на российский танкер SIG совершили сотрудники СБУ в рамках спецоперации. Участие в этом также принимали Военно-Морские силы.

Там отметили, что для спецоперации использовали надводный дрон с 450 кг тротила, которым и взорвали судно. В результате нефтяной танкер РФ SIG, построенный в 2014 году и весящий около 5 тыс. тонн, получил повреждение у Крымского моста.

Впоследствии секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал недавние атаки дронов по территории России и временно оккупированного Крыма, заявив о расширении масштабов дальности боевой работы по военным объектам РФ.

Аналитик международного разведывательного сообщества InformNapalm Антон Павлушко рассказал , что в Черном море хватает российских целей, постоянно занимающихся поставками для армии РФ.

В отчете Института изучения войны 6 августа заявили, что удары украинских Военно-Морских сил по российским целям, вероятно, являются частью преднамеренной кампании по перехвату, направленной на создание благоприятных условий для более масштабных контрнаступательных операций.

Украина
Россия
военные силы Украины
безпілотник
Великобритания
Чорное море
Читайте также:
ЗСУ
6 августа, 2023 воскресенье
Украину поставили в ситуацию, когда она не может выиграть войну против России, - политолог Фельштинский
Вадим Денисенко
8 августа, 2023 вторник
Денисенко о реакции украинцев на идею ограничить мужчинам выезд из Украины после войны: 1 млн поедет к женщинам, об этом должна быть дискуссия
Верховна Рада
7 августа, 2023 понедельник
В Раде предлагают ввести в Украине еще один государственный праздник – День благодарения
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.94
    Покупка 36.94
    Продажа 37.63
  • EUR
    Покупка 40.64
    Продажа 41.69
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
9 августа
10:12
Армия РФ за сутки атаковала 9 регионов Украины: трое погибших и 22 раненых
10:06
OPINION
на фото: Елена Белозерская
Никто никому не запретит выезд за границу после войны
09:45
Тюлени соблюдают социальную дистанцию, чтобы избежать распространения болезней среди морских млекопитающих, - исследование
09:33
Эксклюзив
Сергей Згурец
"Зеленый свет" от Пентагона: Згурец спрогнозировал, когда F-16 могут появиться в небе Украины
09:33
Ученые совершили прорыв в разработке первой в истории вакцины против вируса Эпштейна - Барр
09:05
Россияне вывели в Черное море ракетоноситель с 4 "калибрами"
09:00
Покровитель медиков и воинов: 9 августа – День памяти святого Пантелеймона
08:59
В селе на Белгородщине упал неустановленный объект, власти заявляют о пострадавшем
08:54
В Минфине сказали, кто имеет наибольшее влияние на таможню
08:35
В Индонезии участницы конкурса красоты обратились в полицию из-за сексуальных домогательств организаторов
08:29
Украинские военные сбили очередной вражеский вертолет
08:18
Эксклюзив
Александр Ярославский
Бизнесмен Ярославский получает почти 17 тыс. грн каждый месяц как почетный гражданин Харьковщины, - депутат
08:13
Оккупанты ночью ударили артиллерией по Никопольщине: погиб 18-летний парень, трое раненых
08:01
OPINION
Маска миротворца для Китая
08:00
Инфографика
В России возросли потери на Сватовско-Кременском направлении. Всего за сутки на фронте ВСУ ликвидировали 820 оккупантов, 17 БПЛА и 8 танков
07:39
Південна Корея
Южная Корея примет участие в рабочей группе по имплементации украинской Формулы мира
07:29
Россия приостановила налоговые соглашения с почти 40 "недружественными" странами. Япония выразила протест
06:45
Врачи объяснили, что происходит с телом, когда человек долго бодрствует
06:31
Госдеп не видит признаков причастности вагнеровцев к военному перевороту в Нигере
06:07
"Все, что нужно Украине": США планируют более чем втрое увеличить производство снарядов
05:48
Госдеп США
В США отреагировали на информацию о задержании информаторки РФ, которая собирала разведданные о визите Зеленского на Николаевщину
05:37
Литва заморозила активы России и Беларуси более чем на €100 млн
05:10
В Скандинавии бурлит мощный шторм: пострадавшие, подтопление и разрушение
04:42
Посол США в ОБСЕ подтвердил передачу доказательств военных преступлений РФ в МКС
04:14
Прорвали оборону и вернулись: ВСУ совершили в Херсонской области рейд на левый берег Днепра, - ISW
03:46
Обновлено
москва, кремль
Мэр Москвы сообщил об атаке на город двумя беспилотниками
03:16
Физические упражнения в больнице ускоряют выздоровление пациентов, - исследование
02:48
В Нидерландах задержали 10 человек, проникших на авиабазу с ядерным оружием
02:20
Лукашенко
Ситуация хуже, чем когда-либо: в ЕС вспомнили о фальсификации выборов в Беларуси и жестких репрессиях
01:52
В Дюссельдорфе эвакуировали 13 тыс. жителей, чтобы обезвредить бомбу времен Второй мировой войны
01:24
Германия предлагает Польше оставить на ее территории 3 системы ЗРК Patriot до конца года
01:13
Экс-глава австрийского МИД Кнайсль, с которой на свадьбе танцевал Путин, поселилась в домике в российской деревне
00:56
Конкурент Starlink: Шведская Satcube начала поставлять в Украину терминалы спутникового интернета
00:28
Обновлено
Стало известно, кто выкупил у Бельгии 50 танков Leopard 1 для Украины, - СМИ
00:25
WhatsApp добавил функцию демонстрации экрана во время видеовызова
2023, вторник
8 августа
23:59
Обновлено
Зеленский: в результате ракетного удара по Покровску 7 августа погибли 9 человек
23:57
Обновлено
Лига чемпионов: результаты и расписание всех матчей 3-го раунда квалификации
23:15
Зеленский пригласил премьера Нидерландов на саммит Крымской платформы
23:07
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 8 августа
22:49
"Это была спецоперация, согласованная с Путиным": Данилов о мятеже Пригожина
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV