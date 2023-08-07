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Аналитика

ВСУ нарушили логистику врага на юге и через некоторое время эффект будет ощущаться по всей линии фронта. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
7 августа, 2023 понедельник
21:00
Колонка Згурца Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт

Сразу два моста, которые расположены на временно оккупированной рашистами территории Украины, получили поражение дальнобойным оружием

Удары по мостам Херсона

Начну с хорошей новости, эффект от которой еще продлится долго, особенно при ее регулярном повторении. Думаю, что к этому идет. Сразу два моста, расположенных на временно оккупированной рашистами территории Украины, получили поражение дальнобойным оружием. Был поврежден Чонгарский автомобильный мост, а еще был нанесен удар по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой. Это еще один путь из Крыма на временно оккупированный юг Украины.

ВСУ подтвердили эти удары. Они произошли 6 августа, в День воздушных сил. Именно пилоты самолетов Су-24 с дальнобойными ракетами Storm Shadow отлично выполнили эту работу. Для ударов по мостам действительно были использованы британские ракеты с дальностью почти 300 км и массой боевой части в 450 кг. Их сбивание крайне осложнено.

Кстати, как раз в День воздушных сил один из представителей этого вида войск рассказал секреты использования ракет Storm Shadow не в контексте именно этого удара по мостам, а в логике их использования. Он сказал, что обычно для гарантированного уничтожения цели используется триада средств с украинской стороны. Сначала выпускается беспилотная приманка – это американская ракета ADM-160, имитирующая настоящую крылатую ракету. Рашисты включают средства ПВО для противодействия и таким образом демаскируют расположение своих ЗРК. По этим ЗРК используется противорадиолокационная ракета HARM, а когда небо расчищено, в бой вступает ракета Storm Shadow. Хотя и без этого сопровождения британская ракета очень эффективна для уничтожения вражеских целей.

Сейчас мы можем говорить о том, что благодаря высокоточным дальнобойным ударам по двум ключевым автомобильным мостам, Чонгарскому и Геническому, ВСУ смогли существенно нарушить логистику и обеспечение российских войск на юге. Эффект от этого удара будет ощущаться через некоторое время на поле боя по всей линии фронта.

Ситуация на фронте

Но пока мы понимаем, что линия фронта держится и меняется благодаря усилиям нашей пехоты на юге и востоке, где Бахмут остается центром притяжения вражеской группировки. Там наши ВСУ и Силы обороны используют тактику медленного, но неукоснительного продвижения. На южном фланге Бахмута действует 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ, уже легендарная, учитывая те достижения, которые демонстрируют командиры, бойцы и подразделения этой воинской части.

Максим Жорин, заместитель командира 3-й ОШБр, майор ВСУ, рассказал, что Силы обороны остаются в положении, когда имеют меньше всего, начиная от людей и заканчивая боеприпасами, артиллерийскими системами, танками, бронемашинами. Всего этого у врага гораздо больше, но украинские защитники находят возможности, чтобы продвигаться вперед. Однако делать это становится все сложнее из-за того, что враг перебрасывает многие опытные подразделения. Это замедляет продвижение ВСУ вперед, но не останавливает. Есть случаи попыток со стороны врага контратаковать, но никакого успеха у них нет.

Заместитель командира 3-й ОШБр отметил, что наличие инженеров и саперов в штурмовых группах ВСУ обязательно. Саперы идут вместе со штурмовыми группами, чтобы обеспечить проход в условиях, в которых мы находимся. У них есть отдельные задачи создания коридоров логистики не только для пехоты, но и для техники. Эта работа очень опасна. Саперы – это рискованная, но важная должность. Без их работы двигаться практически невозможно, потому что минирование плотное и разнородное. Враг использует дистанционное, противопехотное, противотанковое минирование по каждому направлению. Не произошло ни одного штурма, где ВСУ не столкнулись с минированием со стороны противника. Когда проходят минирование и выбивают врага, позади остается огромная заминированная территория, и разминировать это приходится очень долго.

Жорин добавил, что в каждой штурмовой группе ВСУ есть медик–стрелок. Это обычный штурмовик, владеющий стрелковым оружием, но имеющий больше знаний по тактической медицине, чем вся группа. То есть кроме стрелковой и тактической подготовки он дополнительно учится оказанию медицинской помощи, кроме него в группе есть еще медик с медицинским рюкзаком. Также налаживаются пути эвакуации, стабилизационные пункты, реанимобили – это все связано с огромной сложной системой, которая помогает спасать жизнь.

Майор ВСУ заметил, что враг стал больше использовать беспилотники. Россияне в этом направлении развиваются и учатся. Практически каждый день Силы обороны имеют ситуацию с попытками нанесения поражения ударными дронами со стороны врага. Каждый день противник применяет "ланцеты", которыми пытается уничтожать нашу технику и артиллерийские системы. Также круглосуточно работают вражеские БПЛА "Орлан", "ZALA", которые наносят много вреда нашим защитникам. У ребят есть лайфхак (полезный совет), как сохранить технику и артиллерийские системы. Но деталей не расскажу, потому что это тайна.

Украинские радиостанции HIMERA

Украинская компания HIMERA разрабатывает и поставляет в наши Вооруженные Силы технологическую продукцию. Речь идет о надежной и тактической связи. От военных слышим одобрительные отзывы по радиостанциям HIMERA.

Алексей Олийнык, представитель компании HIMERA, рассказал, что их продукция – это радиостанции для тактической связи, которые задумывались с надежной защитой от прослушки и подавления, а также чтобы были доступны для военных. Сейчас компания контролирует, чтобы эти радиостанции не покупали гражданские, поскольку есть дефицит такой продукции на фронте. Продажа радиостанций производится только для военных. Радиостанции HIMERA обеспечивают надежно зашифрованную связь со скачками по частотам в достаточно большой полосе, так называемая технология ППРЧ (псевдослучайная перестройка рабочей частоты). Эта технология защищает от подавления, то есть противнику придется использовать достаточно большие мощности, чтобы подавить радиостанцию. Кроме того, эти станции сложно найти в эфире, а не только подавить.

Представитель компании HIMERA добавил, что варианты радиостанций Motorola достаточно серьезно сканируют радиоразведку, станции других производителей вообще не защищены. А решение компании HIMERA, пожалуй, единственное, которое дает высокую степень защищенности от радиоразведки и подавления, а при этом стоит во много раз дешевле Motorola.

Олийнык отметил, что после разработок инженеров компании увеличилась дальность связи HIMERA. Теперь для связи между двумя удаленными пунктами достаточно поставить между ними определенное количество маленьких и незаметных станций, которые  легко скрыть. Эта система реализована и достаточно классно работает.

Алексей рассказал, что украинский военный, который хочет иметь защищенную связь на передовой, может купить такую радиостанцию. Основной канал общения с компанией HIMERA – мессенджер Signal. На странице компании Facebook есть контактная информация. Также поиском очень легко найти контакт с компанией.

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