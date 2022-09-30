ВСУ нарушают планы России по наступательным действиям на Юге Украины

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Ситуация в операционной зоне южнобужского направления остается сложной, но контролируемой. Подразделения Сил обороны удерживают занятые позиции и авиационными и ракетно-артиллерийскими ударами нарушают планы врага по анонсированным наступательным действиям и продолжают заставлять противника обороняться. Положение и состав враждебных сил, существенных" , – пишут в ОК.

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