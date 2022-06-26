Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке.

"Силы обороны Украины наносят врагу потери по всем направлениям. Поэтому захватчики любым способом пытаются избежать боевых действий", – говорится в сообщении.

Из-за отказа возвращаться на территорию Украины значительная часть оккупантов, отведенных для восстановления боеспособности, командование отдельных подразделений запретило любые отпуска личному составу, пояснил Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях Россия готовит диверсионно-разведывательные группы.

На Северском направлении Россия действует более демонстративно, удерживая в своих приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения войск Западного военного округа. Таким образом, враг сковывает украинские войска.

На этом направлении враг стрелял гражданскую и военную инфраструктуру недалеко от Хриновки и Янжуловки.

Харьковщина: здесь враг обстреливал из танков и артиллерии разных калибров районы населенных пунктов Русские Тишки, Чеполь, Чугуев, Золочев, Мосьпаново. Также Россия нанесла авиаудары неподалеку от Явирского, Дементиевки и Замуловки. Штурмовыми действиями враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Дементиевка.

На Славянском направлении россияне обстреливали районы Новой Дмитровки, Дубровного, Вернополья, Большой Камышевахи, Долины и Родного.

"Наши воины успешно отразили вражеские штурмы в районах Долины, Курульки и Мазановки", - отметил Генштаб.

Донетчина: Россия пытается блокировать Лисичанск с Юга, обстреляла гражданскую и военную инфраструктуру в районах Лисичанска, Верхнекаменки и Лоскутовки. Враг нанес авиаудар недалеко от Волчеяровки. Для поддержки наступательных действий – усилил группировку артиллерии, свидетельствуют данные ВСУ.

На Краматорском направлении активных боевых сражений оккупанты не вели, обстреляли из артиллерии район Маяков.

"На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы наших позиций по минометам, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Николаевки, Берестового, Покровского, Кодемы и Нью-Йорка. Украинские воины нанесли врагу значительные потери в районе населенного пункта Павловка. После неудачного штурма оккупанты отошли", - отметил Генштаб.

На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях противник обстреливал позиции украинских войск по ствольной и реактивной артиллерии в районах Водяного, Песков, Марьинки, Пречистовки, Гуляйпольского и Белогорья. Враг попадал ракетами и артиллерией по гражданской инфраструктуре населенных пунктов в тыловых районах сил обороны, отметили в ВСУ.

На Южнобужском направлении оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру по ствольной и реактивной артиллерии в районах Осокоровки, Трудолюбовки, Добрянки, Ганновки, Зари, Благодатного и Луча. Ракеты России попали по инфраструктуре города Николаева, констатирует Генштаб.

Кроме того, враг пытался восстановить контроль над населенным пунктом Потемкино, успеха не имел, отошел.

Напомним, система ПВО над Одесчиной уничтожила 2 вражеские ракеты.

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