Об этом сообщил Генштаб ВСУ

По свежей информации, Силы обороны нанесли высокоточный удар по зданию в окрестностях населенного пункта Днепряны Херсонской области, где находилось до 500 оккупантов. В итоге в Таврический вывезли два грузовика погибших оккупантов. В ближайшую больницу доставили 56 тяжелораненых людей, из которых еще 16 умерли впоследствии. Окончательная информация по потере российских захватчиков уточняется.

В целом же за прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины 13 раз ударила по врагу. Повреждены 8 областей концентрации личного состава, вооружения и военной техники, а также 5 позиций зенитных ракетных систем противника.

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