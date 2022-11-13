ВСУ нанесли высокоточный удар возле Днепрян на Херсонщине, в Таврический вывезли два грузовика погибших оккупантов, - Генштаб
Силы обороны нанесли высокоточный удар по зданию на Херсонщине, где находилось до 500 оккупантов
Об этом сообщил Генштаб ВСУ
По свежей информации, Силы обороны нанесли высокоточный удар по зданию в окрестностях населенного пункта Днепряны Херсонской области, где находилось до 500 оккупантов. В итоге в Таврический вывезли два грузовика погибших оккупантов. В ближайшую больницу доставили 56 тяжелораненых людей, из которых еще 16 умерли впоследствии. Окончательная информация по потере российских захватчиков уточняется.
В целом же за прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины 13 раз ударила по врагу. Повреждены 8 областей концентрации личного состава, вооружения и военной техники, а также 5 позиций зенитных ракетных систем противника.
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