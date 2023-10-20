ВСУ нанесли врагу значительные потери под Авдеевкой при соотношении сил 1:3 в пользу россиян, - эксперт Селезнев

Об этом рассказал военный эксперт, представитель Генерального штаба ВСУ (2014-2017) Владислав Селезнев в эфире телеканала "Эспрессо".

"В основном украинская 110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко ведет оборонительные бои на этом направлении. Ей противостоят подразделения по меньшей мере трех российских бригад. Но постепенно личный состав вражеской армии превращается в пепел, благодаря искусной работе всех составляющих украинских Сил обороны", - сообщил Селезнев.

По его словам, генералы РФ решили, что смогут повторить кейс захвата Бахмута в Авдеевке, но для достижения соответствующих успехов у российской армии шансов мало.

"Россия не учитывает очевидный факт. Оборонные защитные фортификационные сооружения вокруг Авдеевки строились еще с 2014г., раздавить их вражеской армии будет трудно. Несколько дней назад, только в районе Красногоровки, атакуя большими силами, оккупанты потеряли 63 единицы своей бронетехники", - отметил эксперт.

Сейчас враг пытается отвлечь внимание Генштаба ВСУ, говорит Селезнев.

"Россияне пытаются растянуть ресурсы украинских Сил обороны на разные направления. Поэтому атакуют там, где имеют возможность. Они отправляют все дополнительные ресурсы туда, где имеют небольшие успехи, чтобы развивать успех на тех или иных участках фронта", - подытожил военный эксперт Селезнев.