Об этом передает ОК "Юг" в фейсбуке.

"Существенных изменений в состоянии, составе и положении противника нет, но он не оставляет попыток подтягивания резервов и перегруппировок, тем временем предпочитая дистанционные меры влияния", - говорится в сообщении.

В течение дня продолжались ракетно-артиллерийские, минометные и танковые обстрелы украинских позиций, были нанесены 8 авиационных и 1 ракетный удар, в том числе и по гражданским территориальным громадам вдоль линии фронта.

После обеда 18 сентября враг реактивными системами залпового огня и тяжелой артиллерией обстреливал Никопольский район.

"Инфраструктура громад, в частности Покровская и Красногригорьевская, нанесла существенные повреждения и разрушения. Погибли два и ранены три гражданских лица. В Покровской общине в результате обстрелов вспыхнули два пожара - горели трава и ангар для лодок. 1 человек погиб", - говорится в сообщении.

В Красногригорьевской громаде погиб пожилой мужчина. Разрушены почти три десятка жилых домов, более 10 хозяйственных сооружений, два автомобиля, автобусная остановка, несколько линий электропередачи и газопроводов, солнечная электростанция из более 320 солнечных панелей.

Обстрелян и сам Никополь, к счастью, без жертв.

По Березнегуватской общине Николаевщины, непосредственно прилегающей к линии фронта, вечером 18 сентября враг ударил тремя реактивными снарядами из "Смерча". Повреждена больница и солнечная электростанция. Масштабы разрушений и утраты уточняются.

Однако украинской авиацией нанесено 11 ударов по врагу, а ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано более 200 огневых задач.

Поражение нанесено по составам вражеских запасов в Баштанском районе Николаевщины, по двум пунктам управления войсками и позициям сил ПВО оккупантов в Бериславском и Каховском районах, по месту сосредоточения вооружения и техники вблизи Львового, по станции радиоэлектронной борьбы недалеко от Херсона и по понтонной переправе в Новой Каховке.

Подтверждено, что врага стало меньше на 29 рашистов, 2 самоходных и 1 обычную 152 мм гаубицы "Мста-С" и "Мста-Б", командную машину управления истребительной авиацией и БМП-3.

В Благодатном и Херсоне уничтожены 2 склада с боеприпасами оккупантов.

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