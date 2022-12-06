ВСУ нанесли удары по районам сосредоточения российских солдат и поразили пункты управления РФ
5 декабря авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по вражеским районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, подобные 8 районов поразили и ракетные и артиллерийские войска
Об этом передает в утренней сводке 6 декабря Генштаб ВСУ.
Так, авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.
В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в сутки поразили 2 пункта управления, 8 районов сосредоточения личного состава и важный объект противника.
- 5 декабря оккупанты нанесли 17 авиационных ударов и совершили 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по Украине. А во время массированной атаки выпустили 70 ракет, однако более 60 украинских ПВО удалось сбить.
- На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг продолжает вести наступление, активно применять авиацию для поддержки действий своих наземных группировок
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