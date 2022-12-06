Об этом передает в утренней сводке 6 декабря Генштаб ВСУ.

Так, авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в сутки поразили 2 пункта управления, 8 районов сосредоточения личного состава и важный объект противника.

5 декабря оккупанты нанесли 17 авиационных ударов и совершили 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по Украине. А во время массированной атаки выпустили 70 ракет, однако более 60 украинских ПВО удалось сбить.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг продолжает вести наступление, активно применять авиацию для поддержки действий своих наземных группировок

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb