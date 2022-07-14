ВСУ нанесли удары по пунктам управления врага и посадочной площадке в Херсонской области
Защитники Украины нанесли удары по двум пунктам управления российских войск и должностной площадке в Новой Каховке
Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".
"В рамках выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ на юге огневых задач уничтожены 13 захватчиков, 6 единиц бронированной и автомобильной техники. А также нанесены удары по 2 пунктам управления вражеских войск и посадочной площадке в Новой Каховке. Окончательные потери противника уточняются", - говорится в пресс-службе. сообщении.
Военные рассказали, что россияне нанесли три удара по украинским позициям на Херсонщине. Обошлось без потерь. Также оккупанты пытались бомбить Змеиный.
"Утром и днем паром Ка-52 нанесены три удара по нашим позициям в Херсонской области. Без потерь. Также парой истребителей Су-27 пытался осуществить бомбардировку острова Змеиный. Бомбы упали в море, у острова", - добавляют в оперативном командовании.
ВСУ сбили беспилотник типа "Элерон-3" и уничтожили дрон.
- За день, 13 июля, украинские военные уничтожили склады с боеприпасами оккупантов в Луганской, Донецкой и Херсонской областях.
- В Херсонской области в результате работы украинской артиллерии в Новой Каховке детонируют склады боекомплектов и снарядов РФ.
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