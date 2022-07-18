ВСУ нанесли удары по пунктам россиян на Юге
Защитник Украины 17 июля нанес несколько ударов по целям оккупационных войск на Юге Украины, в результате чего уничтожили опорный пункт, пункт поставки боеприпасов, а также технику и военных
Об этом говорится в сообщении оперативного командования "Юг".
Сообщают, что оккупанты планировали нанести авиационный удар по освобожденным населенным пунктам Херсонщины, однако атаковав украинские позиции отошли.
"Вместо этого наши штурмовики дважды нанесли огненное поражение по опорному пункту, пункту поставки боекомплекта и по скоплению живой силы, вооружения и техники врага в районе Благодатного и Давыдова Брода", - говорится в сообщении.
За сутки на южном направлении украинские воины уничтожили:
- 36 рашистов;
- 2 самоходных зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1";
- 3 машины связи стратегического и оперативного звеньев управления;
- 1 радиолокационную станцию "Подлит";
- 11 единиц бронированной и автомобильной техники.
Военные добавили, что оккупанты ограничены во введении боевых действий из-за деморализации личного состава, проблем с логистикой и точной работы украинских ракетно-артиллерийских подразделений.
- По данным Генштаба ВСУ, на Донецком направлении в районе Григорьевки Вооруженные силы Украины отразили наступление кафиров, враг понес потери и отошел.
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