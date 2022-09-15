ВСУ нанесли удары по навезенной оккупантами на Каховскую ГЭС технике, - депутат облсовета Хлань
Сергей Хлань, депутат Херсонского областного совета, сообщил, что 14 сентября хорошо отработала украинская артиллерия, мощные взрывы прогремели в районе Каховской дамбы
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"На Херсонщине продолжается деоккупация, а оккупанты пытаются наводить переправы, чинить перебитые транспортные артерии. Я сообщал, что они даже прибегли к тому, что начали засыпать шлюз плотины Каховской ГЭС и наняли свыше 50 единиц техники для перевозки строительных материалов. Хотя трудно представить объем той работы, которую они хотели сделать, потому что шлюз достаточно большой, ведь вчера вечером, 14 сентября, очень хорошо отработала наша артиллерия и именно в районе Каховской плотины ГЭС прогремели мощные взрывы. Я так понимаю, что все старания оккупнатов и та вся техника были в очередной раз уничтожены", – проинформировал депутат Херсонского областного совета.
Сергей Хлань отметил, что ВСУ еще раз подтверждают свой огневой контроль над всеми транспортными артериями, но оккупанты упорно лезут. Соответственно нужно уничтожать врага, пока он не поймет, что единственный способ сохранить себя и свою жизнь – это убраться с нашей земли.
- 14 сентября, Сергей Хлань, депутат Херсонского областного совета, сообщил, что российские оккупанты навезли более ста единиц техники к Каховской гидроэлектростанции
- Также в Херсонской области украинская артиллерия ударила по Каховскому мосту и понтонной переправе в районе Антоновского в Херсоне.
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