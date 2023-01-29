ВСУ нанесли удар по вокзалу в Иловайске, там происходила разгрузка живой силы и техники РФ

Информацию об этом распространил офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Россияне заявили, что ВСУ обстреляли железнодорожный вокзал с террористами, использовав РСЗО. Известно о 7 выпущенных ракетах.

"Ни на миг мы не забываем о досрочной демобилизации упырей. Уточняем количество и качественную характеристику", - пишет Штефан.

Военный журналист Андрей Цаплиенко распространил видео с мест происшествия.

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