ВСУ нанесли удар по сосредоточению живой силы оккупантов: 100 человек ранены
Украинские военные нанесли удар 25 ноября в районах населенных пунктов Мелитополь, Пологи и Михайловка Запорожской области
Об этом сообщил Генштаб в facebook.
Известно, что потери оккупантов составили более 100 человек ранеными, было уничтожено около 10 единиц военной техники разных типов и 2 склада боеприпасов.
Кроме того, украинские ракетчики и артиллеристы за минувшие сутки поразили 2 пункта управления, 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, а также еще один важный объект противника.
- 27 ноября стало известно, что морские пехотинцы уничтожили 4 российских склада с боеприпасами.
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