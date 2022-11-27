Об этом сообщил Генштаб в facebook.

Известно, что потери оккупантов составили более 100 человек ранеными, было уничтожено около 10 единиц военной техники разных типов и 2 склада боеприпасов.

Кроме того, украинские ракетчики и артиллеристы за минувшие сутки поразили 2 пункта управления, 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, а также еще один важный объект противника.

27 ноября стало известно, что морские пехотинцы уничтожили 4 российских склада с боеприпасами.