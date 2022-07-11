ВСУ нанесли удар по скоплению противника в Херсонской области, - ОК "Юг"
Защитники Украины поразили пункты наблюдения и командования оккупантов в Херсонской области
Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".
"Нашими войсками держится тенденция постоянного напряжения врага из-за неожиданного применения различных форм и способов воздействия. Держа контроль на суше, применением авиации – парой штурмовиков – нанесен удар по скоплению противника на Херсонщине. Поражён командно-наблюдательный пункт рашистской артиллерийской бригады и контрольно-командный пункт Росгвардии, накануне атаковавший.", – говорится в сообщении.
В сутки потери противника составляют 38 рашистов, 10 единиц техники, среди которых: 4 гаубицы "Мста-Б", переносной зенитно-ракетный комплекс и 5 единиц автотехники. Также уничтожены 2 склада боеприпасов в Херсонской области.
- 10 июля министр обороны рассказал, что президент приказал украинским военным вернуть оккупированные территории на Юге Украины, которые важны для экономики страны.
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