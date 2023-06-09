ВСУ нанесли удар по штабу российских войск на Арабатской стрелке, куда приезжал Путин, - OSINT-сообщество

Об этом сообщает OSINT-сообщество Benjamin Pittet, насчитывающее почти 200 тыс. подписчиков в твиттере.

Специалисты изучили фото и видеоматериалы, которые россияне начали распространять соцсетями после того, как ВСУ нанесли удары по их позициям на Арабатской стрелке.

OSINT-сообщество Benjamin Pittet считает, что место попадания на Арабатской Стрелке – это штаб оккупационных войск "Днепр", куда в апреле приезжал президент РФ Владимир Путин.