ВСУ нанесли удар по штабу российских войск на Арабатской стрелке, куда приезжал Путин, - OSINT-сообщество
В пятницу, 9 июня, украинские защитники нанесли удачный удар по штабу российских войск на временно оккупированной Арабатской стрелке
Об этом сообщает OSINT-сообщество Benjamin Pittet, насчитывающее почти 200 тыс. подписчиков в твиттере.
Специалисты изучили фото и видеоматериалы, которые россияне начали распространять соцсетями после того, как ВСУ нанесли удары по их позициям на Арабатской стрелке.
OSINT-сообщество Benjamin Pittet считает, что место попадания на Арабатской Стрелке – это штаб оккупационных войск "Днепр", куда в апреле приезжал президент РФ Владимир Путин.
- С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине 213 770 солдат, 7 600 боевых бронемашин и 3 901 танк.
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