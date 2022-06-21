Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования "Юг".

Стало известно, что 21 июня украинские защитники нанесли удар по острову Змеиный.

По данным военных, в результате оперативной работы ВСУ гарнизон РФ, который сейчас расположен на острове, понес значительные потери.

ОК "Юг" добавляет, что военная операция продолжается и нуждается в информационной тишине до ее завершения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb