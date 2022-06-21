ВСУ нанесли удар по российской армии на острове Змеином, - ОК "Юг"
Оперативное командование "Юг" сообщает о значительных потерях со стороны российских оккупантов
Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования "Юг".
Стало известно, что 21 июня украинские защитники нанесли удар по острову Змеиный.
По данным военных, в результате оперативной работы ВСУ гарнизон РФ, который сейчас расположен на острове, понес значительные потери.
ОК "Юг" добавляет, что военная операция продолжается и нуждается в информационной тишине до ее завершения.
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