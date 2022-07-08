ВСУ нанесли удар по позициям противника в районе Верхнекаменского, - Генштаб
Защитники Украины нанесли огневое поражение по позициям оккупантов в районе Верхнекаменского на Донетчине и заставили их отступить
Об этом говорится в оперативной информации от Генштаба ВСУ.
На Краматорском направлении враг обстреливал гражданскую и военную инфраструктуру. Силы обороны Украины нанесли мощное огневое поражение по позициям противника в Верхнекаменском районе, чем заставили подразделения врага отойти от населенного пункта.
На Бахмутском направлении противник обстреливал украинские позиции вблизи Спирного, Ивано-Дарьевки, Нью-Йорка и в районе Углегорской ТЭС. Оккупанты пытались наступать в районах населенных пунктов Спирное и Ивано-Дарьевка. Понесли потери и отошли. Продолжаются бои вблизи Веселой Долины.
На Славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений. Обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии населенные пункты. Россияне в очередной раз пытались наступать в районе населенного пункта Богородичное, в результате огневого поражения, понесли потери и отошли.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения.
На Южнобужском направлении оккупанты пытались вести наступательные действия в районе населенного пункта Большое Артаково. Украинские воины быстро подавили эту попытку и отогнали оккупантов. Сохраняется большая угроза ракетных ударов по критической инфраструктуре региона.
На Волынском и Полесском направлениях подразделения Беларуси ведут разведку.
На Харьковском направлении противник обороняется и пытается улучшить тактическое положение в отдельных районах. Обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии населенные пункты.
- Сегодня, 8 июля, Министр обороны Алексей Резников озвучил возможные сценарии войны.
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