ВСУ нанесли удар по позициям противника в районе Верхнекаменского, - Генштаб

Об этом говорится в оперативной информации от Генштаба ВСУ.

На Краматорском направлении враг обстреливал гражданскую и военную инфраструктуру. Силы обороны Украины нанесли мощное огневое поражение по позициям противника в Верхнекаменском районе, чем заставили подразделения врага отойти от населенного пункта.

На Бахмутском направлении противник обстреливал украинские позиции вблизи Спирного, Ивано-Дарьевки, Нью-Йорка и в районе Углегорской ТЭС. Оккупанты пытались наступать в районах населенных пунктов Спирное и Ивано-Дарьевка. Понесли потери и отошли. Продолжаются бои вблизи Веселой Долины.

На Славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений. Обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии населенные пункты. Россияне в очередной раз пытались наступать в районе населенного пункта Богородичное, в результате огневого поражения, понесли потери и отошли.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения.

На Южнобужском направлении оккупанты пытались вести наступательные действия в районе населенного пункта Большое Артаково. Украинские воины быстро подавили эту попытку и отогнали оккупантов. Сохраняется большая угроза ракетных ударов по критической инфраструктуре региона.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения Беларуси ведут разведку.

На Харьковском направлении противник обороняется и пытается улучшить тактическое положение в отдельных районах. Обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии населенные пункты.

Сегодня, 8 июля, Министр обороны Алексей Резников озвучил возможные сценарии войны.

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