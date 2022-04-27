Оперативную информацию распространило Оперативное командование "Юг".



"В Черноморской операционной зоне нашими силами нанесено поражение по враждебным позициям на острове Змеином. Зафиксировано попадание в пункт управления, уничтожение зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10", потери рашистов уточняются. Корабельная группировка флота противника переформатирована в сторону уменьшения", - идеться в отчете.



Общие вражеские потери в сутки на Юге Украины составляют: 16 человек, 1 танк, 4 единицы автомобильной техники, 2 из них бронированы.

24 марта министерша по вопросам реинтеграций временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила о возвращении 19 украинских гражданских моряков со спасательного судна "Сапфир", которые были захвачены оккупантами при попытке забрать наших военных с острова Змеиный, обменив их на российских моряков.