ВСУ нанесли удар по острову Змеиный, который заняли российские оккупанты
ВСУ нанесли поражение по враждебным российским позициям на острове Змеином
Оперативную информацию распространило Оперативное командование "Юг".
"В Черноморской операционной зоне нашими силами нанесено поражение по враждебным позициям на острове Змеином. Зафиксировано попадание в пункт управления, уничтожение зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10", потери рашистов уточняются. Корабельная группировка флота противника переформатирована в сторону уменьшения", - идеться в отчете.
Общие вражеские потери в сутки на Юге Украины составляют: 16 человек, 1 танк, 4 единицы автомобильной техники, 2 из них бронированы.
- 24 марта министерша по вопросам реинтеграций временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила о возвращении 19 украинских гражданских моряков со спасательного судна "Сапфир", которые были захвачены оккупантами при попытке забрать наших военных с острова Змеиный, обменив их на российских моряков.
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