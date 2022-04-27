English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией ВСУ нанесли удар по острову Змеиный, который заняли российские оккупанты

ВСУ нанесли удар по острову Змеиный, который заняли российские оккупанты

27 апреля, 2022 среда
01:52
война с Россией

ВСУ нанесли поражение по враждебным российским позициям на острове Змеином

Оперативную информацию распространило Оперативное командование "Юг".

"В Черноморской операционной зоне нашими силами нанесено поражение по враждебным позициям на острове Змеином. Зафиксировано попадание в пункт управления, уничтожение зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10", потери рашистов уточняются. Корабельная группировка флота противника переформатирована в сторону уменьшения", - идеться в отчете.

Общие вражеские потери в сутки на Юге Украины составляют: 16 человек, 1 танк, 4 единицы автомобильной техники, 2 из них бронированы.

  • 24 марта министерша по вопросам реинтеграций временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила о возвращении 19 украинских гражданских моряков со спасательного судна "Сапфир", которые были захвачены оккупантами при попытке забрать наших военных с острова Змеиный, обменив их на российских моряков.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
русская агрессия
Юг
остров Змеиный
Читайте также:
25 апреля, 2022 понедельник
Программу для приема беженцев в Британии назвали "бездушной и бесчеловечной", - The Guardian
Тайсон Ф’юрі
25 апреля, 2022 понедельник
Фьюри рассказал, кого считает вторым по силе тяжеловесом мира
МЗС Китаю
26 апреля, 2022 вторник
Никто не хочет третьей мировой, - МИД Китая отреагировал на слова Лаврова о риске ядерной войны
Киев
+10°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 30.93
    Покупка 30.93
    Продажа 32.01
  • EUR
    Покупка 33.03
    Продажа 34.4
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
27 апреля
02:50
Россия выпустила по Украине 1300 ракет, с начала войны их запасы снизились вдвое
02:32
Херсон
Ждем, чтобы в Херсон пришли ВСУ, освободили наших граждан, - футболист "Динамо" рассказал, что его родители сейчас в оккупации
02:17
За сутки российская армия убила троих мирных жителей в Донецкой области
02:04
26 апреля Одесскую область атаковали 3 крылатых ракеты: повредили мост через Днестровский лиман. Российская группировка войск в Приднестровье приведена в полную боевую готовность
01:42
Суркисы с плакатом "Остановите Путина" сфотографировались на матче "Боруссия" – "Динамо"
01:32
На Запорожье россияне снова обстреляли Новоданиловку: село находится на грани гуманитарной катастрофы
01:18
В Бердянске оккупанты захватили два медицинских учреждения, а предателя Украины назначили главой департамента здравоохранения
01:02
Британия вооружит Украину ракетами Brimstone, - Джонсон
00:59
ЧАЭС
На ЧАЭС зафиксировали повреждения построек
00:39
"Вето не было предназначено как карт-бланш для безнаказанности". В Совбезе ООН обвинили Россию в злоупотреблении своим правом. РФ говорит о разрушении "архитектуры ООН"
00:37
26 апреля украинское ПВО уничтожило 7 воздушных целей РФ: среди них 1 самолет и 2 крылатые ракеты
00:28
Инфографика
Укрзализныця объявила расписание дополнительных эвакуационных поездов на 27 апреля
00:18
"Ман Сити" победил "Реал" в драматическом полуфинале Лиги чемпионов
00:13
Путин не готов прекратить войну мирным путем – Блинкен
00:06
В ЦПИ обнародовали новейшие фейки российской пропаганды
00:02
СБУ нашла вероятных корректировщиков ракетных ударов по Жмеринке и Казатину
2022, вторник
26 апреля
23:48
Госдепартамент США подтвердил возвращение части американских дипломатов во Львов
23:42
Самовольное отключение Россией газа для Польши и Болгарии является поводом для ускорения энергетического эмбарго РФ, - премьер Чехии
23:37
Россия, тебе конец. На Facebook-странице Верховной Рады Украины потроллили РФ. Фото
23:24
СБУ задержала разведчика "ДНР" на Донбассе
На Донбассе украинские воины отбили 9 атак врага, уничтожили 65 единиц техники и три БПЛА
23:24
Сумщину обстреляли минометами с территории РФ
22:57
В Полтаве было слышно взрывы, - мэр
22:55
Следом за Польшей, Россия прекращает поставки газа в Болгарию
22:55
Kyivstar сообщил об аварии в сети
22:51
Нидерланды не будут выдавать визы россиянам из-за высылки дипломатов из Москвы
22:44
Решения о вступлении в НАТО будут принимать сами украинцы. Госсекретарь США поспорил с сенатором-сторонником нейтрального статуса Украины
22:34
Саакашвили суд
Тяжелое состояние здоровья Саакашвили может привести к инвалидности, а затем, может быть, к смерти, - врач политика
22:31
ВСУ на востоке уничтожили более 30 единиц техники и около 100 российских захватчиков
22:27
Цель РФ - растерзание всего центра и востока Европы и глобальный удар по демократии, - Зеленский
22:26
Жилье, пригодное для собственного проживания, оккупанты в Мариуполе обозначают буквой Z. Остальное грабят, - Денисова
22:07
Российские военные заменяли Каменную могилу в Запорожье, - ОВА
22:01
Всемирный банк
Самый большой товарный шок за полвека. В 2022 году энергоресурсы подорожают на 50%, а продукты и металл – на 20%, - Bloomberg
21:57
Ермак: РФ начинает газовый шантаж Европы из-за нежелания стран платить за газ в рублях
21:55
Путин согласился на привлечение ООН и Красного Креста к эвакуации с Азовстали, - офис Генсека ООН
21:45
Обновлено
Россия перекрыла Польше газ из-за отказа платить за него в рублях. Поляки не видят в этом проблемы
21:45
Шмыгаль попросил премьера Румынии ускорить открытие пункта пропуска Дьяковцы – Раковец
21:44
Норвегия выделила почти $45 млн на закупку оружия для Украины
21:40
Великобритания обновила список санкций против России
21:25
РФ сможет дать гарантии безопасности Украины после решения вопроса Крыма и Донбасса, - Путин
21:22
Великобритания направит в Украину 22 скорых и доставила уже более 40 пожарных машин
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV