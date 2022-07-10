ВСУ нанесли удар по командным пунктам, технике и полевым составам РФ в районе Чернобаевки
Украинские артиллеристы нанесли удар в районе Чернобаевки Херсонской области, где размещались командные пункты, техника и полевые склады РФ
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Потери России
По результатам выполнения огневых задач известно, что Россия потеряла 58 оккупантов, 2 гаубицы "Мста-Б", автоматизированную станцию постановки помех "Житель", 3 единицы бронированной и 12 - автомобильной техники.
Уничтожены четыре склада боеприпасов – 1 в Николаевской области, остальные – в Херсонской области.
Окончательные потери РФ – разведываются.
Украинский удар по Чернобаевке
Ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесены два огневых удара по командным пунктам, скоплению техники и полевым складам боеприпасов противника в районе Чернобаевки. Объем потерь рашистов уточняется.
Российские обстрелы
Противник в течение дня нанес один ракетный и один авиационный удар.
Вертолетом Ка-52 нанесен авиационный удар по урочищу Плотницкому. Без потерь.
Семь ракет "Смерча" атаковали поселок Радушное Криворожского района. Предварительно человеческих потерь нет.
Обращение к украинцам
Не подвергайте себя опасности, воздерживайтесь от посещения закрытых участков побережья, критически воспринимайте информацию и оперативно реагируйте на сигналы воздушной тревоги.
- В день, 8 июля, украинские защитники уничтожили 5 складов боеприпасов РФ на временно оккупированных территориях.
- В ближайшее время российский агрессор может подтянуть на Юг резервы из Крыма.
- В оперативном командовании "Юг" отметили, что в Черном море Россия готова к запуску 20 крылатых ракет.
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