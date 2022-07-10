ВСУ нанесли удар по командным пунктам, технике и полевым составам РФ в районе Чернобаевки

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Потери России

По результатам выполнения огневых задач известно, что Россия потеряла 58 оккупантов, 2 гаубицы "Мста-Б", автоматизированную станцию постановки помех "Житель", 3 единицы бронированной и 12 - автомобильной техники.

Уничтожены четыре склада боеприпасов – 1 в Николаевской области, остальные – в Херсонской области.

Окончательные потери РФ – разведываются.

Украинский удар по Чернобаевке

Ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесены два огневых удара по командным пунктам, скоплению техники и полевым складам боеприпасов противника в районе Чернобаевки. Объем потерь рашистов уточняется.

Российские обстрелы

Противник в течение дня нанес один ракетный и один авиационный удар.

Вертолетом Ка-52 нанесен авиационный удар по урочищу Плотницкому. Без потерь.

Семь ракет "Смерча" атаковали поселок Радушное Криворожского района. Предварительно человеческих потерь нет.

Обращение к украинцам

Не подвергайте себя опасности, воздерживайтесь от посещения закрытых участков побережья, критически воспринимайте информацию и оперативно реагируйте на сигналы воздушной тревоги.

В день, 8 июля, украинские защитники уничтожили 5 складов боеприпасов РФ на временно оккупированных территориях.

В ближайшее время российский агрессор может подтянуть на Юг резервы из Крыма.

В оперативном командовании "Юг" отметили, что в Черном море Россия готова к запуску 20 крылатых ракет.

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