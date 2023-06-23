ВСУ нанесли удар по базе росгвардии в Геническе
В пятницу, 23 июня, ВСУ обстреляли базу росгвардии во временно оккупированном Геническе
Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.
"База росгвардии в Геническе... Украинский ответ на российский ракетный террор не заставил себя ждать. Оккупантам не будет покоя на нашей земле! Уничтожаем рашистов, держим небо!", - пишет Олещук.
Он также опубликовал видео из Геническа.
- По состоянию на утро 23 июня украинские воины остановили наступление россиян на Купянском и Лиманском направлениях, а также продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, имеют частичный успех.
- Начальник ГУР сообщил, что активные боевые действия на фронте будут продолжаться в ближайшие 2-3 месяца. Кроме того, в середине лета будет проведена оценка возможностей России и можно будет прогнозировать возможный характер ее действий на осень-зиму.
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что Украина еще не задействовала основные военные силы в контрнаступательных действиях. Пока что ВСУ прощупывают слабые места врага.
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