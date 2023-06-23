ВСУ нанесли удар по базе росгвардии в Геническе

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

"База росгвардии в Геническе... Украинский ответ на российский ракетный террор не заставил себя ждать. Оккупантам не будет покоя на нашей земле! Уничтожаем рашистов, держим небо!", - пишет Олещук.

Он также опубликовал видео из Геническа.