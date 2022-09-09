Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Украинская авиация за сутки, 8 сентября, нанесла 6 ударов. На счету ракетно-артиллерийских подразделений 265 точных поражений по РСЗО оккупантов, районах сосредоточения вооружения и техники, понтонных переправах в районе Новой Каховки.

"Мосты продолжают находиться под плотным огневым контролем без возможности ремонта и использования", – отмечают в ОК.

Потери России за 8 сентября:

За боевой день Россия потеряла на Юге 59 военных, 3 реактивные системы залпового огня "Ураган" и транспортно-зарядную машину для них, 2 самоходных орудия артиллерии "Пион", самоходную гаубицу "Мста-С", 3 самоходных артиллерийско-миномет. Т-72 и 6 единиц автобронетехники.

Также уничтожены 2 склада боеприпасов в Бериславском районе и паромная переправа в Новой Каховке.

8 сентября стало известно, что в Херсонском направлении россияне активно обустраивают понтонные переправы через реки Днепр и Ингулец, чтобы улучшить логистическое обеспечение.

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