ВСУ нанесли России потери в районе Гуляйполя и неподалеку от Скадовска
В ночь с 25 на 26 ноября российская армия понесла потери в районе Гуляйполя и Скадовска
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
"Хлопок не отдыхал вечером и потоптался в Гуляйполе отца Махно - напомнил впечатлениями о нашем "Воля или смерть" и, что мы выбираем Волю. А на Скадовщине Херсонской области тоже распихало "некрасивых" по пакетам", - иронично пишет Братчук.
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