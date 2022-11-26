ВСУ нанесли России потери в районе Гуляйполя и неподалеку от Скадовска

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Хлопок не отдыхал вечером и потоптался в Гуляйполе отца Махно - напомнил впечатлениями о нашем "Воля или смерть" и, что мы выбираем Волю. А на Скадовщине Херсонской области тоже распихало "некрасивых" по пакетам", - иронично пишет Братчук.

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