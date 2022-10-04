ВСУ нанесли по врагу 12 авиаударов, отразили атаки около 10 населенных пунктов, поразили скопление оккупантов и техники
В течение 4 октября авиация ВСУ нанесла 12 ударов, поразив 2 опорных пункта, 8 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также 2 зенитных ракетных комплекса врага
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Силы обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Майорск, Выимка, Спорное, Озеряновка, Зайцево, Бахмут, Бахмутское, Веселое, Первомайское и Новомихайловка.
Ракетные войска и артиллерия ВСУ за текущие сутки поразили пункт управления, а также 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники оккупантов.
Подразделения противовоздушной обороны сбили 2 беспилотника врага.
Накануне, 3 октября, на юге Украины ВСУ поразили 30 объектов противника.
"Враг деморализован, покидает позиции, отходит на безопасное расстояние, уничтожает запасы боеприпасов, пытается уничтожить мосты и переправы. Все это – с целью замедления темпов наступления наших войск", - сообщает Генштаб.
Захватчики пытаются удержать временно оккупированные территории, сорвать активные действия ВСУ по отдельным направлениям, ведут наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях, осуществляют перегруппировку.
В результате вражеских действий в течение суток пострадали мирные жители и объекты более 12 населенных пунктов, в том числе Харькова, Краматорска, Андреевки Днепропетровской области, Бахмута, Железнодорожного, Вознесенска и Приднепровского.
По данным Генштаба ВСУ, в российской Казани центр комплектования формирует три мотострелковых и два артиллерийских полка на фондах казанского высшего танкового командного училища.
В то же время оккупанты продолжают использовать в Украине уголовников, завербованных в местах лишения свободы - ими укомплектованы подразделения российских частных военных компаний.
Обучение этих лиц для дальнейшего направления их на фронт проводят, в частности, на временно оккупированной Луганщине в так называемых центрах подготовки.
- Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что с начала полномасштабного вторжения Вооруженные Силы Украины освободили от российских оккупантов уже 1 534 населенных пункта.
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