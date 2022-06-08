Оперативную информацию Генштаб распространил в Facebook.

Ситуация на Волыни и Полесье

В рамках очередного этапа проверки боевой готовности ВС Беларусь осуществляется перемещение отдельных подразделений в пункты постоянной дислокации.

Ситуация на Сиверщине

Россия продолжает обеспечивать усиленную охрану участка границы в Брянской и Курской областях. Обстреляли из минометов гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Ходыно, Рыжевка и Большая Писаревка Сумской области. Кроме того, противник выполнял провокационные пролеты армейской авиации вдоль государственной границы Украины.

Ситуация на Слобожанщине

Враг сосредотачивал усилия на содержании занятых рубежей. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Уды, Питомник, Ртищевка, Ивановка, Гусаровка и другие.

Ситуация на Донбассе

На Северодонецком направлении российские оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Приволье, Северодонецк, Лисичанск, Вороново, Тошковка, Горное и других.

На Славянском направлении украинские военные успешно противодействуют попыткам врага улучшить тактическое положение в направлении города Славянск. Оккупанты сосредотачивают усилия на подготовке для дальнейших наступательных действий. Противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Свободного, Адамовки, Долины и Татьяновки. Нанес авиаудар по Славянску.

Украинские воины ведут оборонительные боевые действия в районе населенного пункта Довгенькое.

На Бахмутском направлении враг обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Камышеваха, Врубовка, Николаевка, Семигорье и Нью-Йорк.

Штурмовая и армейская авиация противника нанесла авиаудары вблизи Новой Каменки, Покровского и Клинового.

Защитники Украины нанесли российским оккупантам значительные потери в живой силе и технике во время вражеского штурма близ Берестового. Боевые действия продолжаются.

Ситуация на Запорожском направлении

Российские оккупационные войска обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Угледар, Никольское и другие. Также противник применил штурмовую авиацию недалеко от Марьинки и Каменки.

Ситуация на Юге Украины

Ситуация осталась без существенных перемен. Враг пытается удержать занимаемые позиции и не допустить перегруппировку и усиление подразделений Сил обороны. Применял артиллерию в районах Великой Костромки, Любомировки и Новониколаевки, а штурмовую и армейскую авиацию – в районах населенных пунктов Александровка, Княжевка и Новоданиловка.

"На временно захваченных территориях Украины оккупанты продолжают осуществлять мероприятия административно-полицейского режима, проводить обыски гражданских жителей, грабить и уничтожать местную инфраструктуру. Украинские защитники наносят урон российским оккупантам на всех направлениях, где продолжаются активные боевые действия, и устойчиво держат оборону", - подчеркивают в ВСУ.

7 июня министр обороны России Сергей Шойгу утверждал, что захватчики наладили сухопутное соединение захваченных территорий на Юге Украины с оккупированным Крымом.

Россия нашла вариант компенсировать многочисленные потери в войне с Украиной, потому фальсифицирует результаты медосмотров призывников в оккупированном Крыму.

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