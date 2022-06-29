ВСУ нанесли оккупантам большие потери в Северодонецке и могут применить похожую тактику в Лисичанске, - ISW
Благодаря длительной обороне Северодонецка, украинские военные нанесли большие потери российским оккупантам
Об этом сообщает Институт исследования войны - ISW .
Американские эксперты отмечают, что устойчивая, но ограниченная украинская оборона Северодонецка привела к большим потерям россиян. Аналитики предполагают, что ВСУ могут использовать этот подход в Лисичанске, пока российская атака не достигнет кульминации, а украинские силы не отойдут на более укрепленные позиции.
"Темпы и результаты следующего этапа кампании могут частично зависеть от способности России восстановить боевую мощь подразделений, участвовавших в Северодонецкой битве. Остальные российские силы в Северодонецке должны пересечь реку Сиверский Донец, но это может занять некоторое время, поскольку россияне сами разрушили три моста через реку вблизи города", – объяснили в ISW.
Эксперты также обращают внимание, что неназванный чиновник пентагона подтвердил, что россияне продолжают нести значительные потери в боях за небольшие территориальные завоевания, а российские группировки, которые воевали в Северодонецке, потеряли личный состав и технику.
- 28 июня в британской разведке заявили , что российские вооруженные силы в Украине истощаются и все больше теряют боевую эффективность.
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