ВСУ нанесли большие потери россиянам в Херсоне и Купянске и выбили противника с переходных позиций на Донетчине, - Генштаб
Вооруженные Силы обороны Украины продолжают ведение оборонной операции, удерживают определенные рубежи и не допускают продвижение захватчиков вглубь территории страны
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 5 сентября.
Украинские военные отразили попытки наступления врага в районах населенных пунктов Белогоровка, Григоровка, Покровское, Бахмутское, Лозовое, Спартак, Соледар, Зайцево и Семигорье, а на Краматорском направлении имели тактический успех и выбили врага с ранее занятых им позиций.
В результате успешного огневого поражения в районе города Купянск Харьковской области оккупанты потеряли убитыми и ранеными более 100 военнослужащих, также были уничтожены две боевые машины.
В Херсоне было поражено более 30 военнослужащих и 3 танка противника. А под Херсоном, в районе Антоновского моста и переправы, уничтожен зенитный ракетный комплекс и шесть грузовиков россиян.
"Успешные действия Сил обороны привели к выведению из строя переправ в районе Херсона и в очередной раз свели на нет попытки агрессора возобновить переброску войск через реку Днепр", - говорится в сообщении.
Кроме этого, также отмечается, что в течение текущих суток авиация Сил обороны для поддержки действий наземных группировок нанесла более 15 ударов, направленных на поражение живой силы, боевой и специальной техники, а также других военных объектов врага.
- В воскресенье, 4 сентября, Россия нанесла 25 ракетных и более 22 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины.
- По состоянию на утро 5 сентября было известно, что за сутки Россия в войне с Украиной потеряла около 300 военных, 29 бронированных машин, 19 танков и 10 артиллерийских систем.
- 5 сентября Генштаб в вечерней сводке также сообщил, что российские оккупанты отключили Каховскую ГЭС, что повлекло за собой обесточивание части Херсонской и Запорожской областей.
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