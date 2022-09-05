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Главная война с Россией ВСУ нанесли большие потери россиянам в Херсоне и Купянске и выбили противника с переходных позиций на Донетчине, - Генштаб

ВСУ нанесли большие потери россиянам в Херсоне и Купянске и выбили противника с переходных позиций на Донетчине, - Генштаб

5 сентября, 2022 понедельник
20:00
война с Россией ВСУ

Вооруженные Силы обороны Украины продолжают ведение оборонной операции, удерживают определенные рубежи и не допускают продвижение захватчиков вглубь территории страны

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 5 сентября.

Украинские военные отразили попытки наступления врага в районах населенных пунктов Белогоровка, Григоровка, Покровское, Бахмутское, Лозовое, Спартак, Соледар, Зайцево и Семигорье, а на Краматорском направлении имели тактический успех и выбили врага с ранее занятых им позиций.

В результате успешного огневого поражения в районе города Купянск Харьковской области оккупанты потеряли убитыми и ранеными более 100 военнослужащих, также были уничтожены две боевые машины.

В Херсоне было поражено более 30 военнослужащих и 3 танка противника. А под Херсоном, в районе Антоновского моста и переправы, уничтожен зенитный ракетный комплекс и шесть грузовиков россиян.

"Успешные действия Сил обороны привели к выведению из строя переправ в районе Херсона и в очередной раз свели на нет попытки агрессора возобновить переброску войск через реку Днепр", - говорится в сообщении.

Кроме этого, также отмечается, что в течение текущих суток авиация Сил обороны для поддержки действий наземных группировок нанесла более 15 ударов, направленных на поражение живой силы, боевой и специальной техники, а также других военных объектов врага.

  • В воскресенье, 4 сентября, Россия нанесла 25 ракетных и более 22 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины.
  • По состоянию на утро 5 сентября было известно, что за сутки Россия в войне с Украиной потеряла около 300 военных, 29 бронированных машин, 19 танков и 10 артиллерийских систем.
  • 5 сентября Генштаб в вечерней сводке также сообщил, что российские оккупанты отключили Каховскую ГЭС, что повлекло за собой обесточивание части Херсонской и Запорожской областей.

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Херсон
военные силы Украины
Херсонщина
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