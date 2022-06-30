ВСУ нанесли авиаудары по российским складам боеприпасов и ракетно-артиллерийскому вооружению

Об этом передает пресс-служба Воздушных сил ВСУ в телеграм.

Штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24 поразили командно-наблюдательный пункт врага, два склада боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также уничтожили технику и живую силу врага.

"Особенно активно ударная авиация отработала в Луганской области, поддерживая с воздуха действия подразделений сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

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