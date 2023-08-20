Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

Пункт управления был уничтожен подразделениями ракетных войск и артиллерии. Этими видами войск также были уничтожены 3 артиллерийских средства на огневых позициях противника.

Генштаб отмечает, что ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Враг нанес 22 авиаудара и совершил 30 обстрелов с РСЗО по территории Украины

"В течение суток враг нанес 22 авиационных удара и совершил 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура, – говорится в сообщении.

За сутки на основных направлениях фронта произошло 22 боестолкновения

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На других направлениях ситуация такова:

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе юго-западнее Искрисковщины Сумской области. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности, Карповичи, Богданово Черниговской области; Толстодубово, Волфино, Новоалександровка Сумской области и Ветеринарное, Избицкое, Гатище, Вовчанск, Вильча Харьковской области.

противник нанес авиационный удар в районе юго-западнее Искрисковщины Сумской области. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности, Карповичи, Богданово Черниговской области; Толстодубово, Волфино, Новоалександровка Сумской области и Ветеринарное, Избицкое, Гатище, Вовчанск, Вильча Харьковской области. На Купянском направлении противник нанес авиационный удар западнее Николаевки. Вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Тополи, Масютовка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

противник нанес авиационный удар западнее Николаевки. Вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Тополи, Масютовка, Кисловка, Берестово Харьковской области. На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Шейковки, Тернов, Пискуновки, Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Донецкой области.

враг нанес авиационные удары в районах Шейковки, Тернов, Пискуновки, Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Донецкой области. На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Курдюмовки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Веселого, Клищиевки, Курдюмовки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Орехово-Василовка, Богдановка, Ивановское, Клищиевка, Ступочки, Александро-Шультино Донецкой области.

противник вел безуспешные наступательные действия в районе Курдюмовки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Веселого, Клищиевки, Курдюмовки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Орехово-Василовка, Богдановка, Ивановское, Клищиевка, Ступочки, Александро-Шультино Донецкой области. На Авдеевском направлении артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Керамик, Степное, Орловка, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Керамик, Степное, Орловка, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области. На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы нанесли по населенным пунктам Красногоровка, Марьинка, Победа, Курахово, Катериновка, Новомихайловка Донецкой области.

Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы нанесли по населенным пунктам Красногоровка, Марьинка, Победа, Курахово, Катериновка, Новомихайловка Донецкой области. На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Старомайорска Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

враг нанес авиационный удар в районе Старомайорска Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области. На Запорожском направлении противник нанес авиационный удар в районе Роботино Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 30 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Червона Криница, Малая Токмачка, Орехов, Роботино Запорожской области.

противник нанес авиационный удар в районе Роботино Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 30 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Червона Криница, Малая Токмачка, Орехов, Роботино Запорожской области. На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Ольговки и Садового Херсонской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Новодмитровка, Берислав, Тягинка, Токаревка, Понятовка, Антоновка Херсонской области.

В воскресенье, 20 августа, российская армия весь день наносит артиллерийские удары по Купянску Харьковской области, известно о 10 раненых.