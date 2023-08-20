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ВСУ нанесли 9 авиаударов по районам скопления врага и уничтожили пункт управления, — Генштаб

20 августа, 2023 воскресенье
20:11
Война с Россией

В течение суток 20 августа авиация ВСУ нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Силы обороны также уничтожили вражеский пункт управления

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

Пункт управления был уничтожен подразделениями ракетных войск и артиллерии. Этими видами войск также были уничтожены 3 артиллерийских средства на огневых позициях противника.

Генштаб отмечает, что ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Враг нанес 22 авиаудара и совершил 30 обстрелов с РСЗО по территории Украины

"В течение суток враг нанес 22 авиационных удара и совершил 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура, – говорится в сообщении.

За сутки на основных направлениях фронта произошло 22 боестолкновения

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На других направлениях ситуация такова:

  • На Сиверском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе юго-западнее Искрисковщины Сумской области. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности, Карповичи, Богданово Черниговской области; Толстодубово, Волфино, Новоалександровка Сумской области и Ветеринарное, Избицкое, Гатище, Вовчанск, Вильча Харьковской области.
  • На Купянском направлении противник нанес авиационный удар западнее Николаевки. Вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Тополи, Масютовка, Кисловка, Берестово Харьковской области.
  • На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Шейковки, Тернов, Пискуновки, Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Курдюмовки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Веселого, Клищиевки, Курдюмовки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Орехово-Василовка, Богдановка, Ивановское, Клищиевка, Ступочки, Александро-Шультино Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Керамик, Степное, Орловка, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.
  • На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы нанесли по населенным пунктам Красногоровка, Марьинка, Победа, Курахово, Катериновка, Новомихайловка Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Старомайорска Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.
  • На Запорожском направлении противник нанес авиационный удар в районе Роботино Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 30 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Червона Криница, Малая Токмачка, Орехов, Роботино Запорожской области.
  • На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Ольговки и Садового Херсонской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Новодмитровка, Берислав, Тягинка, Токаревка, Понятовка, Антоновка Херсонской области.

В воскресенье, 20 августа, российская армия весь день наносит артиллерийские удары по Купянску Харьковской области, известно о 10 раненых.

Луганщина
Донетчина
потери окуппантов
Контрнаступление ЗСУ
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